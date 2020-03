Päivän leffapoiminnat: Kannattaako seurata johtajaa? Uudisraivaajadraamassa epäilyttävä muukalainen ottaa ohjat

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Meek's Cutoff

★★★★ Naisohjaajien maaliskuuhun mahtuu länkkärikin. Tavanomaista revolverin pauketta ei Kelly Reichardtin uudisraivaajadraama kuitenkaan ole. Maisemat ja vuodenajat puhuvat varmemmin totta kuin muukalainen nimeltä Stephen Meek (Bruce Greenwood). Tämä on luvannut opastaa Emilyn (Michelle Williams) ja muut muuttolaiset perille hedelmäiseen laaksoon. Symboliikkaa amerikkalaisista huijarijohtajista löytyy pahemmin kaivelematta. (USA 2010)

Yle Teema & Fem klo 21.00.

Kultainen nainen

★★★ Itävaltalaisen Gustav Klimtin tauluissa on ylellinen hohto, mutta Adele Bloch-Bauerin muotokuva häikäisee siinäkin joukossa. Lehtikullalla silattu taulu antoi nimensä Simon Curtisin elokuvalle, jossa natseja Amerikkaan paennut juutalaisnainen palaa hakemaan varastettuja taideaarteitaan. Draama jää kuivakkaaksi, mutta Helen Mirren on tässäkin roolissa painonsa arvoinen kultaa. Ryan Reynolds on asianajaja. Ensiesitys. (Britannia 2015)

Hero klo 19.00.

Apollo 13

★★★ Viisi vuosikymmentä sitten pidätettiin henkeä kolmen amerikkalaisen miehen vuoksi. Amerikkalaisten kolmas kuulento tyssäsi teknisiin ongelmiin, ja astronauttien paluumatka Maahan oli monen hätäratkaisun varassa. Tom Hanks on kippari Jim Lovell pikku aluksella, jonka polttoaine hupenee, radioyhteys pätkii ja saumat natisevat. Ohjaaja Ron Howard nostaa hien myös katsojan otsaan, vaikka reissun lopputulos tiedossa olisikin. (USA 1995)

TV5 klo 21.00.