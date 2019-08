Päivän leffapoiminnat: Kadonnutta yhteyttä etsitään pierutyynyjen ja muiden kepposten avulla

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Isäni Toni Erdmann

★★★★★ Ei voi mitään: me vanhemmat olemme aina jotenkin noloja, vaikka yrittäisimme mitä tahansa. Tai varsinkin silloin. Vääränmalliset housut tai elähtänyt musiikkimaku ovat kevyttä peruukkien, pierutyynyjen ja muiden kepposten rinnalla, joilla vanha Winfried (Peter Simonchiek) yrittää urakeskeistä Ines-tytärtään (Sandra Hüller) virkistää. Yllättävän herkille taajuuksille Maren Ade draamakomediansa vie. (Saksa 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 14.8. klo 21.50

Identtiset kaksoset

★★ Danny DeVito on pyöreähkö miehenpätkä. Arnold Schwarzeneggerissä riittää tiukkaan pakattua lihaa kuin marketin kylmäaltaassa. Ivan Reitmanin komediassa miekkoset ovat kuitenkin kaksosia, sillä sukutaustasta löytyy lääketiedettä ja koeputkea. Äitiä lähdetään etsimään, ja hetken heidän eriparisuutensa jaksaa huvittaa. Ei siitä kuitenkaan pitkäksi elokuvaksi riitä. Joka tapauksessa elokuvalle on alettu suunnitella jatko-osaa. (USA 1988)

TV5 keskiviikko 14.8. klo 21.00

007 ja lupa tappaa

★★ Koston jurnutus ei James Bondille oikein sovi. Se puudutti Daniel Craigin valtakauden keskinkertaisinta elokuvaa Quantum of Solace, ja vielä enemmän tätä. John Glenin jännärissä Timothy Dalton on niin synkkä tapaus, että Bondin hommat loppuivat siihen. Bondin ystävä kokee kovia huumeparonin kynsissä, sankariagentti lähtee kalavelkoja maksamaan. Se kuuluisa tappolupa on peruttu, mutta sekös Bondia pysäyttäisi. (Britannia/USA 1989)

Nelonen keskiviikko 14.8. klo 21.00