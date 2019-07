Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kerro, kerro kuvastin

***Tarsem Singh aloitti ohjaajanuransa R.E.M. -yhtyeen Losing My Religionilla ja muilla näyttävillä musiikkivideoilla. Silmäkarkillaan lumoaa myös tämä satupäivitys. Vaikka Lumikin tarinasta on kyse, hallitsee Julia Roberts elokuvaa pahan äitipuolen roolillaan. Viimeksi Dome Karukosken Tolkien-elokuvassa nähty Lily Collins on soma prinsessa Lumikki, joka tukalassa tilanteessa värvää kääpiöt avukseen kuin rosvojoukon. (USA 2012)

Nelonen lauantai 6.7. klo 15.50

Lännen villikissa

***Andre De Tothin lännenelokuvan Connie on amerikkalainen vastine Niskavuoren Hetalle: nuori nainen, joka miesten maailmassa pärjätäkseen joutuu kovettamaan oman luontonsa. Hollywoodin film noir -jännäreiden tähti Veronica Lake oli yllätysvalinta tähän lajiin, mutta kohtalokkaan naisen karismalla tämäkin voimarooli taittui. Joel McCrea esittää Connien perimän ranchin työnjohtajaa, Preston Foster paikallista karjaparonia. (USA 1947)

Yle Teema & Fem lauantai 6.7. klo 21.00

We Are Your Friends

*** Jos kerran suomalainen Darude pääsi pitkälle yhdellä biisillä, niin miksei sitten Cole? Max Josephin elokuvassa Zac Efron esittää DJ:n alkua, joka jahtaa hittiä, minkä kaverien kanssa hengailultaan ja Hollywoodin yössä pyörinnältään ehtii. Tuhat kertaa ennenkin kerrottu tarina saa omaa luonnetta EDM-biiteistä ja genren lähestymistavoista. Entinen teinitähti on riittävän luonteva näissäkin kuvioissa. Ensiesitys. (Britannia/USA 2015)

Frii lauantai 6.7. klo 23.15