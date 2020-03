Päivän leffapoiminnat: Jokapäiväisen elämän paniikki iskee – Chantal Akermanin liki unohdettu elokuvan merkkiteos on tehokkaan eleetön

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Jeanne Dielman

★★★★ Siivo yksinhuoltaja Jeanne laittaa perunat kiehumaan. Kesken puuhan ovikello soi, ja Jeanne piipahtaa harmaahapsisen setämiehen kanssa makkarin puolella. Rahat Jeanne panee kulhoon. Chantal Akermanin liki unohdettu nykyelokuvan merkkiteos alkaa – ja jatkuu – niin tehokkaan eleettömästi, että pieni paniikki alkaa väkisinkin hiipiä katsojan takaraivoon. Keskiluokkaisen ahdistuksen kasvoiksi ohjaaja sai Delphine Seyrigin. (Belgia 1975)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Outcast

★ Tämä ei ole suositus, vaan varoitus: Outcast on toimintaseikkailun maineessa, mutta lähinnä huumorin sarakkeeseen elämys kuuluu. Kiitokset siitä kuuluvat ennen muuta Nicolas Cagelle. Superpallomaisesta tason vaihtelusta tuttu tähti esittää hilpeässä Gene Simmons -kampauksessa ristiritaria. Holtittomalla juonenkäänteellä päätyy Lähi-idästä Kiinaan, nuorta prinssiä varjelemaan. Kumppanina rymistelee Hayden Christensen. (Ranska/Kiina 2014)

Hero klo 21.00

The Boy Next Door

★ Jos on Nicolas Cage sutinut lavealla pensselillä, niin on totta vie Jennifer Lopezkin. Filmi- ja laulutähti oli skarpin tyylin perikuva vuonna 1998, kun jekkuili George Clooneyn kanssa rikoselokuvassa Out of Sight. Sitten on tullut monta hutileffaa, joista pohjimmaisia on tämä, jossa petetty vaimo löytää naapurista vieläkin pahemman miehen. Rob Cohenin jännäri olisi tuntunut vanhanaikaiselta jo J-Lo:n läpimurron aikoihin. (USA 2015)

Frii klo 21.00