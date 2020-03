Päivän leffapoiminnat: Joaquin Phoenix on tuskien tulkki – sotaveteraanin hahmossa kiteytyvät kansakunnan, suurkaupungin ja ihmisyyden kivut

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

You Were Never Really Here

★★★★ Kun tulkitaan tappiin ajettuja tunteita, harva ohittaa Joaquin Phoenixia. Jokerin nimiroolista tuli Oscar, Lynne Ramsayn elokuvasta näyttelijä palkittiin Cannesissa. Hän esittää kolhittua newyorkilaista sotaveteraania, joka lähtee pelastamaan senaattorin nuorta tytärtä pedofiiliringin kynsistä. Taidokas skottiohjaaja pakkaa hiljaiseen hahmoon paljon tuskaa: kansakunnan, suurkaupungin ja ihmisyyden. Ensiesitys. (USA/Britannia 2017)

Yle Teema & Fem klo 21.00

I Am Legend

★★★ Will Smith on yksinäinen hahmo New Yorkissa, jonka pandemia on tyhjentänyt asukkaista. Veikkaan, että näitä on nyt tulossa lisää: jännärin muottiin survottuja kuvauksia häijyistä viruksista, karanteeneista ja jengoiltaan nyrjähtävästä maailmasta. Francis Lawrencen elokuvan lohduttomat lopunajan näkymät voivat olla herkemmille katsojille näinä päivinä jo liikaa. Kohta sentään siirrytään tavanomaisemman kauhurytinän puolelle. (USA 2007)

Nelonen klo 21.30

The Sentinel – Salaliitto

★★★ Clark Johnsonin trilleri on vaihtoehto niille, jotka tahtovat jännärinsä ilman viruksia ja pandemioita. Ihan perinteistä salaliittoa pukkaa, kun konkariagentti lavastetaan syylliseksi. Isyyslomalta palaava Michael Douglas sai pehmeän laskun takaisin filmitähden hommiin. Takaa-ajetun Harrison Ford ja Tulilinjalla-jännärin Clint Eastwood olivat jo aiemmin näyttäneet, kuinka pappa-Tunturilla karauteteaan tämän lajin leffaan. (USA 2006)

MTV3 klo 22.35