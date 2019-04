Päivän leffapoiminnat: James McAvoy on tosi paha kyttä mustassa poliisikomediassa – kaverina Eddie Marsan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv- elokuvaa.

Filth

*** Trainspotting-kirjailija Irvine Welsh on roiskutellut reippaasti muissakin romaaneissaan. John S. Baird ohjasi pahan kytän tarinan, jossa musta komedia taittuu kohta joksikin vielä synkemmäksi. James McAvoy esittää Edinburghin poliisin bipolaarista rikosetsivää vimmalla, josta oli lyhyt askel menestysrooliin kauhudraamassa Split. Välillä illan filmitähti Eddie Marsan repäisee Daruden Sandstormin tahtiin. Ensiesitys. (Britannia 2013)

Hero torstai 4.4. klo 21.00

Avaruuden pirut

*** Pieni David (Jimmy Hunt) on pehkuissa, kun jotain oudosti hehkuvaa laskeutuu maahan. Kohta alkavat vanhemmat ja muut tutut käyttäytyä kumman koleasti. William Cameron Menziesin scifi-klassikon kankeille käänteille ja tyypeille on tänään helppo hekotella, mutta siinä on lujasti ajan henkeä. Kommunismin pelko, ydinsodan vaara ja Neuvostoliiton nousu vain saivat ”marsilaisen” muodon. (USA 1953)

Yle Teema & Fem torstai 4.4. klo 21.00

The World’s End

*** Edgar Wrightin scifi-komediassa alienien maailmanvalloitus ei ole yhtä vakava asia. Kaljakin maittaa, kun vanha kaveriporukka lähtee uusimaan 12 tuopin ja yhtä monen pubin kierrosta, joka nuoruudessa jäi kesken. Pari ensimmäistä tuopposta menee nytkin lupsakasti, mutta sitten alkaa yllätysten ilta. Simon Pegg, Martin Freeman, Eddie Marsan, Rosamund Pike ja muut virittäytyvät sopivan suruttomille taajuuksille. (Britannia 2013)

TV5 torstai 4.4. klo 21.00