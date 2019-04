Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kirjeenkantajien koulu

*** Elämme hämmentäviä aikoja. Postikonttoreita suljetaan ja jakelua karsitaan. Tilalle tarjotaan sitten nurmikonleikkuuta ja ties mitä puudelinpesua. Järkevämpien aikojen muistona sopii katsoa Jacques Tatin tarmokas lyhytkomedia, jossa keskitytään postin ydintoimintaan. Niukan ilmaisun mestari esittää kirjeenkantajaa, joka polkee halki kylänraittien ja lehmäkatraiden, jotta Jean-Pierre ja muut asukkaat saavat terveisensä. (Ranska 1947)

Yle Teema & Fem sunnuntai 14.4. klo 13.55

Viimeinen asema

*** Jos takana on 82 vuotta, puoli vuosisataa avioliittoa ja 13 lasta, on suhteellisen luontevaa siirtyä selibaatin puolestapuhujaksi. Ja kasvissyönnin ja muiden rauhanomaisten asioiden. Michael Hoffmanin elokuvassa muistellaan kirjailija Leo Tolstoin viimeistä aviokriisiä. Christopher Plummer ja Helen Mirren ovat aviopari, jonka liittoa aatteiden myllerrykset järkyttävät. James McAvoy on kirjailijan uusi sihteeri. (Britannia 2009)

Frii sunnuntai 14.4. klo 11.05

Paddington

**** Meillä on muumit, briteillä karhuherra Paddington. Michael Bondin kirjojen kiltin nallen suosion huomaa siitäkin huolesta ja tähtijoukosta, jolla Paul Kingin ohjaama perhekomedia tehtiin. Uutta kotia etsivä Paddington on digitaalisesti luotu sydäntensulattaja, mutta ihmisinä kohdataan Hugh Bonneville, Sally Haskins, Nicole Kidman ja muita isoja nimiä. Herttaisesti mokaileva karhu tuo mieleen Mr. Beanin noloilut. (Britannia 2014)

TV5 sunnuntai 14.4. klo 15.30