Päivän leffapoiminnat: J. K. Rowlingin otukset valloillaan Harry Potterin maailmasta ponnistavassa elokuvassa

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat

★★★ J.K. Rowling on loistava tarinankertoja, mutta käsikirjoitukset hän voisi jättää muille. Harry Potterin maailmasta ponnistava Ihmeotukset-sarja käynnistyy turhan sekavalla ja hosuvalla seikkailulla. Eddie Redmayne on onneksi mainio taikaeläintutkija Lisko Scamander, ja niitä ihmeitä totta vie riittää. Hajamieliproffamainen Lisko astuu kieltolain ajan New Yorkiin, jossa hänen otuksensa pääsevät valloilleen. Ensiesitys. (Britannia 2016)

Sub lauantai 4.1.2020 klo 21.00

Kala nimeltä Wanda

★★★★ Monty Python -mies John Cleesen kirjoittamassa menestyskomediassa riittää huumoria, ja se on mustaa. Vuosisataiset brittiläis-amerikkalaiset kaunat saavat kutkuttavan muodon, kun sutkit jenkkikonnat Jamie Lee Curis ja Kevin Kline juonivat timanttisaaliin jakoa Atlantin tällä puolen. Apumies Michael Palin ja Cleesen oma, honkelo juristihahmo liittyvät yleiseen häijyilyyn. Konkari Charles Crichton vastasi ohjauksesta. (Britannia 1988)

Yle Teema & Fem lauantai 4.1. klo 14.10

Happy Feet

★★★ Animaatioleffojen musiikkikohtaukset maistuvat usein menneen viikon pullalta. George Millerin komediaseikkailussa ne ovat kuitenkin ihan pääasiaa, sillä tanssi maittaa ja laulaminen kiinnostaa. Sankareita ovat tietenkin eläintarinoiden nykyiset valtiaat, eli pingviinit. Kaipa niitä on helpompi animoida – tai sitten sitä vaappumista on vain yksinkertaisesti lysti katsoa. Niin nytkin. Mumble ja kaverit osaavat suomea. (Australia 2005)

MTV3 lauantai 4.1. klo 13.00