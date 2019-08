Päivän leffapoiminnat: Italialaislegendat Sophia Loren ja Marcello Mastroianni läikyttelevät erotiikkaa ja elinvoimaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Eilen, tänään, huomenna

★★★ Ikimuistoisessa Polkupyörävarkaassa (1948) Vittorio De Sica ohjasi hienosti amatöörinäyttelijöitä. Vilkkaassa draamakomediassa hän vaihtoi italialaisen elokuvamaailman kirkkaimpiin filmitähtiin. Hemaiseva Sophia Loren ja salonkisilmä Marcello Mastroianni esittävät kolmea eri pariskuntaa eri puolilla Italiaa. Sikäläinen elinvoima ja erotiikka läikkyvät niin tähtivoimaisesti, ettei sterotypioista viitsi käydä narisemaan. (Italia 1963)

Yle Teema & Fem torstai 1.8. klo 21.00

Eläintohtori

★★★ Betty Thomasin ohjaamassa komediassa jopa moottoriturpa Eddie Murphy jää hetken aikaa änkäksi. Hän on nimittäin lääkäri, joka yllättäen alkaa osata rupatella eläinten kanssa. Idea on peräisin Richard Fleischerin vuoden 1967 menestyselokuvasta Tohtori Dolittle, mutta huumori on päivitetty Murphyn läpänheiton taajuuksille. Parhaiten se taitaa pudota alakouluikäisille – nykyisille tai entisille. Jatko-osiakin on piisannut. (USA 1998)

Sub torstai 1.8. klo 21.00

Blues Brothers 2000

★★ Blues Brothers -leffa ilman John Belushia on kuin makkara ilman sinappia tai Matti ilman Teppoa: jotenkin vajaa ja epäilyttävä. Ronski kulttikoomikko oli kuitenkin poissa. Urakalla John Landis ja muut työvoittoa silti puskivat. Dan Aykroyd sai uudeksi kaverikseen muhevan John Goodmanin, ja ainakin musiikkikohtauksissa annetaan palaa. Niistä vastaavat Aretha Franklin, B.B. King, Erykah Badu ja moni muu. Kaahaustakin riittää. (USA 1998)

Kutonen torstai 1.8. klo 21.00

Juttua korjattu 1.8.2019: Dan Akroyd sai kaverikseen muhevan John Goodmanin, ei John Belushin.