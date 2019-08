Päivän leffapoiminnat: Hugh Grant vinksahtaneella lemmenlaivalla Emmanuelle Seignerin kanssa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Katkera kuu

★★★★ Romanttisten komedioiden änkkäävä arkihurmuri Hugh Grant yllättää kesäillan hämärtyessä. Roman Polanskin mustassa intohimokomediassa tuleva brittitähti luuhaa keskivertoa pimeämmän seksuaalisuuden hyttikäytävillä. Oivallisen estoinen heppu ja Kristin Scott-Thomasin esittämä vaimo kohtaavat vinksahtaneella lemmenlaivalla Emmanuelle Seignerin ja Peter Coyoten pariskunnan. Jatkovaiheissa on parodiaa toinen puoli. (Ranska/Englanti 1992)

Yle Teema & Fem perjantai 9.8. klo 21.00

Lone Ranger

★★★ Ohjaaja Gore Verbinski ja Johnny Depp ovat loiskineet menestyksekkäästi Pirates of the Caribbean -sarjan seikkailuissa. Siirtyminen kuivalle maalle ei sujunut yhtä tuottoisasti, mutta aika riehakkaasti vanha länkkäriaihe päivitettiin. Armie Hammer on naamiosta tyykkäävä yksinäinen ratsastaja, jonka intiaanikaverin Tonton roolissa Depp astelee kasvot maalissa. Aikeet ovat kuitenkin avoimet: Länteen pitää palauttaa järjestys. (USA 2013)

Nelonen perjantai 9.8. klo 23.45

Better Living Through Chemistry

★★ Geoff Mooren musta komedia on monin paikoin hukassa, mutta aihepiiri on ajankohtainen - ja amerikkalaisittain suorastaan polttava. Sam Rockwell on monella tapaa turtunut pikkukaupungin apteekkari, jota vielä kuntoiluhullu vaimo (Michelle Monaghan) mollaa ja arki masentaa kaupan päälle. Pillerikauppiaan lohduksi löytyy lääkkeiden väärinkäytön hämärä maailma, johon rikkaan miehen (Ray Liotta) vaimo Olivia Wilde häntä opastaa. (USA 2014)

Frii perjantai 9.8. klo 23.00