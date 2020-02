Päivän leffapoiminnat: Hankien keskellä kostokin on kylmää – norjalaiselokuvassa tarina on julma ja huumori mustaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Lumiauramies

*** Norjalaisessa menestyselokuvassa on paksusti sitä lunta, josta suuri osa Suomea on jäänyt tänä talvena paitsi. Se sopii, sillä kylmää on kostokin. Isä päättää maksaa pilkkivelat korkoineen rikollisporukalle, joka tappoi vahingossa hänen poikansa. Ohjaaja Hans Petter Moland lipsauttelee julman tarinan ja mustan huumorin yhdistelmän välillä ojaan, mutta Stellan Skarsgårdin pokerinaamainen tyyli istuu nimirooliin hyvin. (Norja 2014)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Koston liekki

*** Tulisempaa versiota koston teemasta saadaan Tony Scottin ohjaamassa toimintajännärissä. Denzel Washington tekee yhden hermoherkistä rooleistaan entisenä CIA-agenttina, jonka suojelema yhdeksänvuotias Pita kidnapataan. Dakota Fanning on roolissa niin kiva ja soma nassikka, että teko nostaa hukkamiehessä tunnekuohun. Se pyyhkäisee rilluvuosien jättämän pettymyksen ja turtumuksen pois kuin kevätmyrsky havut ja männynkävyt. (USA 2004)

Sub klo 21.00

Life of Crime

*** Daniel Schechterin elokuvassa kidnappauksen aihe luiskahtaa komedian puolelle. Se pohjautuu Elmore Leonardin romaaniin, kuten Tarantinon Jackie Brown. Samalla tapaa ilkikurisesti rikollisten ja uhrien karuselli nitkuttaakin. Ja näyttelijät loistavat taas. Samaan aikaan kun konnat (Mos Def ja John Hawkes) sieppaavat rikkaan miehen vaimon Jennifer Anistonin, suunnittelee ukkopaha (Tim Robbins) jo vaihtoa uuteen. Ensiesitys. (USA 2013)

Hero klo 21.15