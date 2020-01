Päivän leffapoiminnat: Frank Sinatra tulkitsee kapteenin roolin hermopäillään kylmän sodan jännärissä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Mantshurian kandidaatti

**** Menestyssarja Isänmaan puolesta ja moni muu maailmanpolitiikkaa koukkiva jännäri on paljon velkaa John Frankenheimerin klassikolle. Kylmän sodan vainoharhat ja ihan oikeat pelot tiivistyvät terävään elokuvaan, jossa Koreasta palaava amerikkalainen sotavanki on aivopesty käveleväksi aikapommiksi. Frank Sinatra tulkitsee kapteenin roolin hermopäillään, mutta vieläkin unohtumattomampi on Angela Lansburyn vimmainen äitihahmo. (USA 1962)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Dodgeball – boltsit pelissä

*** Kouluvuosien polttopallosta jäi niin kirveltävät muistot, että pystyin eläytymään Rawson Marshall Thurberin komedian nöyryytyksiin. Niitä tulee, kun kaksi kuntoklubiyrittäjää kilvoittelee salin omistuksesta. Vince Vaughn on kelpo hepun roolissaan niin rento, että ukolle tekisi mieli tarjota makuupussia. Ben Stiller on sitäkin hysteerisempi vieteriville hänen vastustajanaan. Kielletyillä lisäaineilla lienee osuutta asiaan. (USA 2004)

Sub klo 21.00

Room

**** Brie Larson oli pelastaja viime vuonna mainiossa Captain Marvel -seikkailussa. Lenny Abrahamsonin ohjaamassa selviytymistarinassa hän yrittää pelastaa vain yhden ihmisen, mutta rooli palkittiin syystäkin Oscarilla. Larson on Joy, joka elää vankina pienen poikansa (Jacob Tremblay) kanssa ahtaassa huoneessa, johon valoa heittää vain kattoikkuna. Äiti pitää toivon liekkiä yllä ja rakentaa Jackille kokonaisen maailman. (Irlanti 2015)

TV5 klo 0.20