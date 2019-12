Päivän leffapoiminnat: Entinen Apulanta-basisti muistelee, miten bändi kupli itseään kasaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Teit meistä kauniin

★★ Apulanta löysi oman lokeronsa uuspunkin, Suomi-rockin ja iskelmän välisiltä jättömailta. Moni on sinne heitä myös seurannut, ja faneille Tuukka Temosen luonnosmainen elokuva taatusti maittaa. Onhan mukana omakohtaista ääntä, kun tekijä on yhtyeen vanha basisti. Heinolalaisten nuorten aloitteleva bändi kuplii itseään kasaan yritysten ja erehdysten myötä. Ääntään enemmän kuuluville saavat Roope Salminen ja Tatu Sinisalo. (Suomi 2016)

Nelonen torstai 5.12. klo 22.30

Kunniasanalla

★★★★ Jopa Jack Nicholsonin ihailijat tapaavat sanoa, että tämä on sama mies elokuvasta toiseen. Silloin unohtuu esimerkiksi tämä Sean Pennin psykologinen rikoselokuva jossa tuttu virnistely loistaa poissaolollaan. Jerry Black on pikkukaupungin sheriffi, jota pakkomielle syö sisältä. Eläkepäivien kynnyksellä hän lupasi surmatun tytön äidille (Robin Penn), että ottaa kiinni murhaajan. Pohjalla on Friedrich Dürrenmattin romaani. (USA 2001)

Sub torstai 5.12. klo 21.00

Kielletyt leikit

★★★★ ”Ei ole lupaa mun kättäsi pyytää…”. Nostalgiaan taipuvainen mieli alkaa heti alun tunnusmelodiasta muistella Carolan tyylikästä iskelmää, mutta mistään kosiotouhuista ei René Clémentin ranskalaisklassikossa ole kyse. Syvien huokausten elokuva kertoo kahdesta sota-ajan lapsesta (Brigitte Fossey ja Jacques Marin), joiden leikeissä traumaattiset ajat näkyvät. Toinen maailmansota oli vielä väkevästi tekijöiden mielissä. (Ranska 1952)

Yle Teema & Fem torstai 5.12. klo 21.00