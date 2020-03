Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Kuningas Charles III

★★★★ Kuningatar on kuollut – eläköön kuningas? Rupert Gooldin elokuvassa muistutetaan, ettei kuningatar Elisabet ole sittenkään ikuinen. Tim Bigott-Smith tekee hienon jäähyväisroolin prinssi Charlesina, jonka kausi hallitsijana alkaa kriisitunnelmissa. Alakuloinen, runomittaa käyttävä draama ei kilpaile viihteenä The Crown -sarjan kanssa, mutta kuningaskunnan olemusta ja keulakuvaa möyhitään voimalla. Ensiesitys. (Britannia 2017)

TV5 klo 21.00

Naisia liian suurissa miestenpaidoissa

★★★ Yngvild Sve Fikken ohjasi kirpeän draamakomedian, jossa parikymppinen opiskelija Ingrid (Inga Ibsdotter Lilleaas) pettää periaatteensa ja aloittaa suhteen vanhemman mieskirjailijan kanssa. Keski-ikäinen performanssitaiteilija Trine (Henriette Steenstrup) tulee raskaaksi läpimurtonsa alla. Kuusikymppinen Agnes (Anne Krigsvoll) tahtoo tavata adoptioon antamansa pojan. (Norja 2015)

Yle Teema & Fem klo 21.47

Precious Cargo

★★ Roskaruoalle ja ajanhukalle on joskus tilausta. Kahden euron hampurilaiset tukkivat vatsaa, kahden tähden toimintaleffat nollaavat pääkoppaa. Kaikenlainen ajattelutoiminta on pannassa Max Adamsin jännärissä. Mark-Paul Gosselaar on ammattikonna, joka lähtee vaaralliseen keikkaan, koska ex-tyttöystävä (Claire Forlani) petti vaikutusvaltaisen rikollispomon. Bruce Willis näyttää nauttivan pahan äijän roolistaan. (USA 2016)

Hero klo 21.00