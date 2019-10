Päivän leffapoiminnat: Cohen irrottelee hirmuhallitsijana – herjat lentävät päin arabeja, juutalaisia ja rasisteja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Diktaattori

*** Tuore Netflix-sarja The Spy yllättää: Borat-elokuvasta ja monista muista riekkujaisista tuttu brittikoomikko Sacha Baron Cohen tekee ihan pätevän, vakavan vakoojaroolin. Larry Charlesin komediasta vakavuus on kuitenkin kaukana. Wadiyan valtion kajahtanut yksinvaltias Aladeen matkustaa YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin ja yllättyy. Herjat lentävät päin arabeja, juutalaisia, rasisteja, kukkahattuväkeä ja aika monia muitakin. (USA 2012)

Hero tiistai 8.10. klo 21.00

Katastrofikytät

*** Eivätkö muka poliisiaseman paperihommat lukeudu ns. tositoimiin? Ainakaan Will Ferrell ja Mark Wahlberg eivät asiaa siten ymmärrä. Niinpä kovan onnen newyorkilaiskytät ovat tohkeissaan, kun eteen osuu lupaavan jännä keikka. Adam McKayn toimintakomedia ei paukuta irtovitsejä tiskiin samaan tahtiin suositut Mies ja alaston ase -leffat, mutta lajin kliseistä irtoaa kyllä huumoria. Tyylilaji on hallussa sivurooleissakin. (USA 2010)

TV5 tiistai 8.10. klo 22.00

Leikkikalugangsteri

*** Otsaa ei rypistellä myöskään Ere Kokkosen ohjaamassa Spede-leffassa, jossa kaksi johtavaa leikkikalutehtailijaa kilvoittelee rahasta, maineesta ja vaikutusvallasta. Munapyssyjä, lentopelejä, kaunottaria ja muita ihmeitä riittää maestro Pasaselle tuttuun tyyliin. Silti ketterä ja sporttinen Vesa-Matti Loiri alkoi tässä vaiheessa porhaltaa fyysisen komedian taitajana hänen ohitseen. Värejäkin nähdään kesken kaiken karkelon. (Suomi 1969)

MTV3 tiistai 8.10. klo 0.25