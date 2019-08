Päivän leffapoiminnat: Clint Eastwood muistelee amerikkalaista tarkka-ampujaa – Bradley Cooper esittää Chris Kylea

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

American Sniper

*** Yli kahdeksankymppisestä Clint Eastwoodista ei ole tekemään ajan hengen mukaisia, sukupuolisesti tasapainoitettuja elokuvia. Jos on koskaan ollutkaan. Kohtalaisen vakaalla kädellä hän yhä ohjaa tarinoita, joissa miehet tekevät, mitä miehen on John Waynen mukaan tehtävä. Kyselemätön teonsanojen mies on myös Bradley Cooperin esittämä tarkka-ampuja Chris Kyle, josta tulee sankari Irakissa. Ei kuitenkaan kotonaan. (USA 2014)

Sub lauantai 24.8. klo 22.00

Arthur ja kaksi maailmaa

** Toimintatuottaja-ohjaaja Luc Besson on soveltanut osaamistaan myös lastenseikkailuissa. Arthur-pojan ja minimoiden kolmannessa elokuvassa panokset kovenevat, kun paha Maltazard taapertaa parimetrisenä. Silti tuntuu, että parhaat paukut on jo käytetty. Animaatiota ja näytelmäelokuvaa yhdistävä, suomeksi puhuttu seikkailu on vikkelää, värikästä seurattavaa, muttei sotaisuudessaan ihan pienimmille sopiva. (Ranska 2010)

MTV3 lauantai 24.8. klo 13.30

Pussikaljaelokuva

***** Vielä on kesää jäljellä, joten vuodenajan kulttielokuvalle on tilausta. Ville Jankerin sovitus Mikko Rimmisen läpimurtoromaanista voisi olla sellainen, vaikka kirjan omaperäinen kerronta menetettiin. Kolmen ex-nuoren päivä Helsingissä ei dramatiikalla juhli, mutta päivä on lämmin, ja ystävyys myös. Jussi Nikkilän, Eero Milonoffin ja Ylermi Rajamaan luuserikolmikossa tuoksahtaa maltaan ohella elämä. (Suomi 2010)

Hero lauantai 24.8. klo 19.30