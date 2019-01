Päivän leffapoiminnat: Bruce Willis on mukana, kun kasarijännäri loi menestyskaavan, joka on käytössä kolme vuosikymmentä myöhemminkin

Pekka Eronen



Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Die Hard – vain kuolleen ruumiini yli

★★★★ John McTiernanin toimintajännäri teki vaikutuksen jo ensi-iltansa aikoihin, mutta harva arvasi, että resepti on kovassa käytössä vielä kolme vuosikymmentä myöhemmin. Eikä ainoastaan Bruce Willis ole jaksanut uskollisesti rymytä elokuvan jatko-osissa. Kaapatun julkisen tilan ja yksinäisen sankarin asetelma on äskettäin toiminut niitä paljon irtonaisemmin elokuvissa Skyscraper ja Final Score. (USA 1988)

Sub maanantai 7.1.2019 klo 21.00

Ihme joella

★★★ Rolf Lassgård ja Ingvar Hirdwall ovat tv:stä tuttuja meilläkin. Edellinen on ruotsalaiselokuvien kestotähti ja 1990-luvun Komisario Beck -sarjan ärhäkkä Gunvald. Jälkimmäinen on hykerryttänyt uudempien Beckien kajahtaneena kaulatukinaapurina. John O. Olssonin verkkaisesta draamasta ovat murhamysteerit kaukana. Lisa Boysen on keski-ikäinen Malin, jonka avunpyyntö pakottaa joenvarren vihanpitäjät yhteen. (Ruotsi 2013)

Yle Teema & Fem maanantai 7.1. klo 21.00

Murtumaton

★★ Berliinin olympialaisissa kesällä 1936 Gunnar Höckert ja Lauri Lehtinen nappasivat kaksoisvoiton. Pitää olla tarkkana, jos aikoo huomata sen Angelina Jolien elokuvasta, jossa muistellaan Louis Zamperinin sinnittelyä kisoissa, toisen maailmansodan Tyynellämerellä ja japanilaisten sotavankileirillä. Koettelemuksia riittää, mutta yksitoikkoinen sankarihehkutus kampittaa Jack O’Donnellin huolella viritetyn pääroolin. (USA 2014)

TV5 maanantai 7.1. klo 21.00