Päivän leffapoiminnat: Betonisen vuosikymmenen nuoripari eli aikaa, jolloin puutalokortteli oli ahdasmielisyyden pesä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Asfalttilampaat

★★★ Ajat muuttuvat. Nykyään Naantalin puutalokorttelit ovat suosittu turistinähtävyys ja yhdenlainen asumisen ihanne. Mikko Niskanen ohjasi Sakari Haaran romaanista elokuvan, jossa sama paikka nähdään 1960-luvun tapaan ahdasmielisyyden ja vanhakantaisuuden pesänä. Kirsti Wallasvaaran ja Eero Melasniemen kytätty nuoripari kerää kyllä sympatioita, vaikka tuottaja Jörn Donner vaatikin herkkään elokuvaan ylimääräistä räväkkyyttä. (Suomi 1968)

Yle Teema & Fem tiistai 13.8. klo 21.45

Älä nuolase

★★★ Leo Jokela otti pienet kohtaukset haltuun monien 1960-luvun Suomi-leffojen sivurooleissa. Ohjaaja Aarne Tarkas ymmärsi antaa hänelle kerrankin pääroolin, ja se onkin rennon supliikkikomedian herkullisin puoli. Hän ja Tommi Rinne esittävät huoltoaseman heppuja, jotka tekeytyvät rahan toivossa amerikansuomalaisiksi öljymiljonääreiksi. Ihan ei mene hanke putkeen, mutta tulevatpahan Elina Salo ja Leni Katajakoski tutuiksi. (Suomi 1962)

TV1 tiistai 13.8. klo 12.55

Magic in the Moonlight

★★★ Woody Allenin romanttisessa komediassa paino on vaihteeksi sillä romantiikan puolella. Varma ja vakaa Colin Firth on mittatilausroolissa järkilinjaan luottavana taikurina, joka kutsutaan Etelä-Ranskaan paljastamaan amerikkalainen meedio huijariksi. Emma Stonella on puolestaan siihen rooliin sopivan kimmeltävä katse. Iloinen 1920-luku ja ylellinen Riviera tarjoavat taianomaisille pikku pyörähdyksille tyylinmukaiset puitteet. (USA 2014)

Liv tiistai 13.8. klo 21.00