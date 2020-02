Päivän leffapoiminnat: Arto Paasilinnan Ulvova mylläri sai Asterix-käsittelyn – ranskalaisessa kyläkomediassa on sadunomaisia piirteitä

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Cornelius

★★★ Arto Paasilinnan humoristiset seikkailuromaanit ovat olleet ranskalaisten mieleen niin, että Jäniksen vuoden lisäksi siellä filmattiin myös Ulvova mylläri. Yann Le Quellec jätti suomalaisen rukiin tuoksahdukset väliin ja ohjasi sadunsekaisen kyläkomedian, josta ei myöskään Asterix ole kaukana. Bonaventure Gacon on rantahiekasta pullahtanut mylläri, jonka öistä karjahtelua kestää vain pormestarin tytär (Anais Demoustier). (Ranska 2017)

Yle Teema & Fem klo 21.55

Eyes Wide Shut

★★★★ Kun vaimo kertoo syrjähyppyfantasiastaan, lähtee elämänhallinta miehen lapasesta. Sukupuolten välisen kommunikoinnin lähetyshäiriöt ovat yksi teemoista, joita Stanley Kubrick pakkasi viimeiseen elokuvaansa. Arthur Schnitzlerin wieniläisnovelli 1920-luvulta ei ihan sulavasti siirtynyt 1990-luvun New Yorkiin, mutta härnäävää unen värinää elokuvassa on. Pääosissa Tom Cruise ja Nicole Kidman terapoivat omaa kriisiään. (Britannia 1999)

Sub klo 21.00

Tulkki

★★★ Kommunikaatiosta on vahvasti kyse myös illan toisessa Nicole Kidman -elokuvassa. Hän on YK:n tulkki Silvia, joka kuulee työpaikkansa käytävällä, kuinka poliittista salamurhaa valmistellaan. Afrikkalaiselta valtionpäältä on menossa henki, ja kohta se on höllässä Silviallakin, joka tietää liikaa. Sean Penn on omat kolhut kokenut agentti, jonka kanssa Kidman kiskoo Sydney Pollackin kävelyvauhtisen jännärin voiton puolelle. (USA 2005)

TV5 klo 21.00