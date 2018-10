Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Stanford Prison Experiment

★★★ Valta, virkapuku ja joukon paine vievät ihmistä mennessään – vaikka sitten pahuuteen. Se oli johtopäätös Stanfordin yliopiston kokeesta, jota Kyle Patrick Alvarezin jännitysdraamassa muistellaan. Billy Crudup on tutkija, joka pestaa 1970-luvun opiskelijanuorukaisia simuloimaan rangaistuslaitoksen elämää vartijoina ja vankeina. Jälkimmäisten pakokauhu tarttuu katsojaankin. Ensiesitys. (USA 2015)

Kutonen torstai 18.10. klo 21.00.

Elämältä kaiken sain

★★ Mika Kaurismäen komediallisessa draamassa vanhan Urhon boheemielämä järkkyy. Armi Toivanen on topakka Tiina, joka tuo isän syntymäpäiville miesystävänsä Tomin (Peter Franzén) ja tämän goottihenkisen tyttären Emilian (Lenita Susi). Koska vaaria esittää Vesa-Matti Loiri, on vaikeata välttää vertailua ohjaajan ja konkarin edelliseen yhteistyöhön Tie pohjoiseen. Siitä tämä hapero sukuselvitys jää auttamatta jälkeen. (Suomi 2014)

Ava torstai 18.10. klo 21.00.

Rashomon – paholaisen temppeli

★★★★★ Jos kauneus on katsojan silmässä, niin on totuuskin. Historiallisessa draamassaan Akira Kurosawa on samaa mieltä. Metsässä tapahtuu raiskaus ja murha, joiden kulusta Toshiro Mifunen esittämällä rosvolla ja muilla osaisilla on omat versionsa. Näkökulmat elävät niin notkeasti, että Rashomonista tuli paitsi ohjaajan, myös ylipäätään japanilaisen elokuvan kansainvälinen läpimurto. (Japani 1950)

Yle Teema & Fem torstai 18.10. klo 21.10.