Päivän elokuvat: Natsien hirmutyöt tahdottiin sivuuttaa Saksassa – nuori syyttäjä haluaa rikolliset oikeuteen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Valheiden labyrintti

★★★ Niinkin myöhään kuin vuonna 1958 monet saksalaiset eivät vielä tienneet, mitä Auschwitzissa tapahtui. Tai sitten he yrittivät sen unohtaa. Giulio Ricciarellin kuivakan asiallinen lakidraama muistuttaa, ettei kansallinen katumus natsien hirmutöistä ollut mikään itsestään selvä juttu. Alexander Fehling esittää nuorta frankfurtilaista syyttäjää, joka keskellä vaikenemista yrittää saada sotarikollisia oikeuteen. Ensiesitys. (Saksa 2014)

Yle Teema & Fem perjantai 19.10. klo 21.00

12 Years a Slave

★★★★★ Järkyttävien vääryyksien elokuvailta jatkuu. Steve McQueen sovitti Solomon Northupin omaelämäkerrallisesta romaanista väkevän kolmen Oscarin selviytymiskamppailun, jossa vapaa musta muusikko siepataan 1840-luvun Washingtonista Louisianaan. Syvässä Etelässä orjuus oli arkipäivää. Brittitähti Chiwetel Ejiofor käy tuskien taivalta, valkoisina miehinä tulevat vastaan Benedict Cumberbatch ja Michael Fassbender. (USA 2013)

Ava perjantai 19.10. klo 22.50

Carrie

★★★ Chloë Grace Moretz on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt tehdä useamman vahvan roolin. Puhutteleva ”eheytymisleirin” kuvaus The Education of Cameron Post sai ensi-iltansa juuri, ja kahdessa Kick-Ass -elokuvassa Moretz kävi päälle kuin taifuuni. Sivullisuuden ja tragedian synkissä syövereissä ollaan Stephen Kingin esikoisromaanin uudemmassa sovituksessa, jossa koulukiusatun tytön salattuja voimia piinataan pintaan. (USA 2013)

Nelonen perjantai 19.10. klo 0.30