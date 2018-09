Päivän elokuvat: Härski supersankari tuulettaa railakkaasti myös mahtipontista tyylilajia

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Deadpool

★★★ Supersankarileffat ovat mahtipontista touhua. Haavoittumattomat puolijumalat jysäyttelevät toisiaan kuin Olympoon valtiaat. Deadpoolkin on lähtöisin pääpesä Marvelilta, mutta rehvakas palkkasoturi nauttii pahisten pieksännästä ja härskistä hölinästä kuin puberteettikuohuntaa elävä teini. En tahtoisi joutua Ryan Reynoldsin esittämän trikoomutantin kanssa samaan hissiin, mutta railakkaasti tämä lajia tuulettaa. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub keskiviikko 12.9. klo 21.00

Operaatio Avalanche

★★★★ Kävivätkö amerikkalaiset Kuussa 1969? Siitä on salaliittoteoreetikoilla riittänyt huvia kohta 50 vuotta. Matt Johnsonin pienen budjetin jännäridraamassa ollaan yhden tutun skenaarion äärellä. Ohjaaja ja Owen Williams ovat agentteja, jotka etsivät Apollo-ohjelmaan soluttautuneita neukkuja, mutta kohtaavat näitäkin huolestuttavamman asian. Mitä pitemmälle tarina etenee, sitä kutkuttavammaksi asetelma käy. Ensiesitys. (USA 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 12.9. klo 21.50

Vuosaari

★★★ Aku Louhimiehen elokuvissa on voitu pahoin niin usein, että se on jo muuttunut kliseeksi. Ehkä siistäkin syystä olot filmauksissa ovat olleet monien näyttelijöiden mielestä painostavat. Huolella ommeltu ahdistuksen tilkkutäkki tämäkin kaupunginosadraama on. Rakkauden puute ja sielussa jomottava solmu vaivaavat muun muassa Laura Birniä, Pekka Strangia, Alma Pöystiä ja Deogracias Masomia. (Suomi 2012)

TV2 keskiviikko 12.9. klo 21.00