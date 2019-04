Päivän elokuvapoiminnot: Musaka oli jo pahasti jäähtynyt Kreikkalainen naimakauppa 2:ssa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kreikkalainen naimakauppa 2

★★ Kreikkalainen naimakauppa valloitti 2000-luvun alussa amerikankreikkalaisilla aromeillaan ja käsikirjoittaja Nia Vardalosin roolilla suvun ”ikuisena vanhanapiikana”. Jatko-osa ei pystynyt yllätystä toistamaan. Toula sai Ianinsa (Josh Corbett), ja nyt on teinitytär Parisin (Elena Kampouris) vuoro tuntea perheen paineet. Haalea komedia ei silti malta keskittyä oikein mihinkään. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 maanantai 1.4. klo 22.35.

The DUFF

★★★★ Tietenkin koulusta löytyy kaunis tyttö, kovistyttö, ankeuttajatyttö ja ruma ankanpoikanen. Stereotyypeistä huolimatta Ari Sandelin suorapuheinen komedia kertoo ulkonäköpaineista ja itsensä hyväksymisestä niin, ettei teinikatsojaa varsinaisesti aliarvioida. Mae Whitman valloittaa Biancana, joka ei suostu asettumaan porukan taviksen rooliin. Mutkaton lapsuudenkaveri Wesley (Robbie Amell) auttaa asiaa. Ensiesitys. (USA 2015)

TV2 maanantai 1.4. klo 22.30.

Yes Man

★★★ Pankin hissukka Carl masentuu avioerosta, käy elämänhallintaseminaarin ja alkaa suostua kaikkeen. Peyton Reedin komedia lainaa turhan paljon Valehtelija, valehtelijaa ja muita Jim Carrey -hittejä. Koomikkotähti kärvistelee kuitenkin akrobaattiseen tyyliinsä positiivisuusmantransa uhrina, ja sivurooleissakin on laatuluokan komediaryhmää: Zooey Deschanel, Bradley Cooper ja Flight of the Conchords -sarjasta tuttu Rhys Darby. (USA 2008)

Nelonen maanantai 1.4. klo 22.30.