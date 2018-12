Päivän elokuvapoiminnat: Peukaloistyttö ja ihmispoika ovat kuin Romeo ja Julia lumoavassa japanilaisessa animaatiossa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kätkijät

★★★★ Englantilaisen Mary Nortonin romaanista on tehty useampikin filmisovitus, mutta japanilaisen Studio Ghiblin versiossa on lumoavin tunnelma. Arietta on aikuisuutta lähestyvä peukaloistyttö, jonka perhe asuu lattialankkujen alla. Romeon ja Julian asetelma toistuu, kun lilliputti tutustuu sääntöjen vastaisesti ihmispoikaan. Vanhan mestarin Hayao Miyazakin käsikirjoituksen ohjasi Hirmasa Yonebayashi. (Japani 2010)

Yle Teema & Fem lauantai 22.12. klo 10.00.

Legend

★★★ Spandau Ballet -yhtyeen Gary ja Martin Kemp patsastelivat pahamaineisina Ronald ja Reggie Krayna vuoden 1990 elokuvassa. Tuoreimmassa tulkinnassa identtisiä gangsterikaksosia esittää yksi mies, Tom Hardy. Ja kyllähän se laatuluokan näyttelijältä sujuu – keskinäisiä käsirysyjä myöten. Brian Helgelandin elokuva puistattaa väkivallallaan, mutta adrenaliini ja muut vauhtihormonit jylläävät kaikessa muussakin. (Britannia 2015)

TV5 lauantai 22.12. klo 21.00.

Kolme viisasta miestä

★★★★ Improvisoimalla voi tehdä paljon muutakin kuin sketsihahmoja tv-kisaan tai firman pikkujoulun noloja hupinumeroita. Mika Kaurismäen parhaisiin kuuluvassa elokuvassa keski-ikäiset miehet viettävät kalvakkaa karaokejoulua vanhan ystävyyden ja yksinäisyyden merkeissä. Kari Heiskanen, Pertti Sveholm ja Timo Torikka virittelevät niin kirpeitä totuuden hetkiä, että Irina Björklundin piipahdus tuntuu tunkeilulta. (Suomi 2008)

TV1 lauantai 22.12. klo 23.10.