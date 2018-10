Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Paperitähti

★★ Mika Kaurismäen elokuvassa alkoholisoitunut malli pyristelee hyväksikäytön kierteessä. Hyvällä tahdolla sitä voi pitää enteenä kotimaiselle #metoo-keskustelulle. Varsinkin, kun Pirkko Hämäläinen tekee roolin samalla tavalla tosissaan kuin Rainer Werner Fassbinderin tähdet. Harmi vain, että överiksi vetävä tarina hukkaa viileän tyylin, jota myös Timo Salmisen kuvaus tukisi. Ökytoimittajana riehuu Kari Väänänen. (Suomi 1989)

Yle Teema & Fem tiistai 16.10. klo 21.55.

Jumissa

★★★ Elämä on kylmää myös Darragh Byrnen dublinilaisdraamassa, tässä tapauksessa vaalea suomalaisnainen tuo siihen lämpöä. Milka Alroth on musiikinopettaja, johon kaksi autoissa majailevaa, koditonta miestä tutustuvat. Colm Meaney on keski-ikäinen Fred, jonka pätkätyöt Englannissa pettivät. Colin Morgan on nuori laitapuolen kulkija Cathal. Tekee mieli toivoa, että aurinko voi tähänkin risukasaan paistaa. (Irlanti/Suomi 2010)

Hero tiistai 16.10. klo 21.00.

Pelimiehen painajainen

★★ Sympatiat loistavat sen sijaan poissaolollaan Mark Watersin romanttisesta fantasiakomediasta. Se on pinnallis-piinallinen juttu itserakkaasta julkkisvalokuvaajasta, joka veljensä häissä kohtaa entisen heilansa Jennyn. Jennifer Garner ei onnistu uskottavasti näyttämään siltä, että jossain kipinöisi. Hätäratkaisuna edesmennyt setä Michael Douglas putkahtaa maisemiin kuin Dickensin joulutarinan Ebenezer Scrooge ikään. (USA 2009)

Liv tiistai 16.10. klo 22.00.