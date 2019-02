Oulussakin esiintyvä viisukonkari Johnny Logan nauttii vankkaa suosiota Pohjoismaissa

Euroviisut kahdesti 1980-luvulla voittanut Johnny Logan on saanut 2000-luvulla potkua uralleen irlantilaisista kansanlauluista.

Eurovision laulukilpailujen myötä keväällä 1980 koko musiikkia kuuntelevan maailman tietoisuuteen noussut Johnny Logan, 64, on yhä yksi suuria irlantilaisia supertähtiä.

Hänen musiikkinsa myy yhä hyvin etenkin Keski-Euroopassa sekä Pohjoismaissa.

– Tein joulun alla Tanskassa ja Norjassa putkeen 43 keikkaa, Logan puuskahtaa.

Loganin levy The Irish Connection nousi 2007 listaykköseksi sekä Norjassa että Ruotsissa.

Australiassa syntynyt, mutta kolmivuotiaana Irlantiin muuttanut laulaja onkin Norjassa liki kansallissankarin asemassa.

– Oslon viikinkimuseossa viikinkiajan taidetta sekä esineitä katsellessani ymmärsin, että viikingit ovat valloitusmatkoillaan jättäneet jälkensä myös Irlantiin.

Levy koostui pääosin vanhojen irlantilaisten kansanlaulujen uustulkinnoista.

– Irkkumusiikki antoi uralleni uutta potkua, en ollut enää vain pelkkä viisuvoittaja, laulaja sanoo.

Laulukilpailun toinen voitto irtosi vuonna 1987. Vuonna 1992 Euroviisut voitti Irlannin Linda Martin, jonka esittämä balladi Why Me? oli Loganin sävellys.

– Voitto Euroviisuissa takasi 1980-luvulla artistille useiden viikkojen, ellei kuukausien, medianäkyvyyden sekä valtavan levymyynnin, laulaja miettii.

Säveltäminen on taannut Loganille viimein myös taiteellisen itsenäisyyden. Logan kustansi viime vuonna ilmestyneen levynsä It Is What It Is kokonaan itse.

Levyltä löytyvän House Of Lucille -kappaleen hän omisti edesmenneelle Lucy-tädilleen

– Lucy järjesti jokaisen viisuvoittoni jälkeen unohtumattomia juhlia pienessä kotikylässään.

Logan äänitti ensimmäisen pitkäsoittonsa Lontoossa 1979. Vuoden 1980 viisuvoittokappaleen, What’s Another Year -balladin kynäili Loganille Shay Healy, 1960-luvulla Irlannin televisiossa kameramiehenä työuransa aloittanut viihteen monitoimimies ja dokumentaristi.

Voittokappaleen lisäksi Healy tunnetaan muun muassa irlantilaisen 1970- ja 1980-lukujen rocksuuruuden Thin Lizzyn laulaja-basistin Phil Lynottin elämästä kertovasta dokumentista The Rocker.

Myös Logan tapasi Lynottin nuorena miehenä monesti. Hän on versioinut Thin Lizzyn 1973 levyttämää irlantilaista Whiskey In The Jar -kansansävelmää keikoillaan.

– Viihdeteollisuus oli vielä 1970-luvun Irlannissa pientä, niin televisioihmiset kuin muusikotkin kiersivät isoissa kaupungeissakin samoja klubeja ja yökerhoja, Logan kertoo.

Viisuvoiton jälkeen Logan törmäsi rokkitähtiin usein levytysstudioilla.

Laulaja muistaa olleensa 1980-luvun alussa studiossa yhtä aikaa niin Duran Duranin Simon Le Bonin kuin Public Image Limitedin perustaneen Sex Pistols- laulajan John Lydonin kanssa.

– Lydon ei ollut ollenkaan tyytyväinen lauluosuuksiin, minkä takia hän vaati saada tehdä lauluosuudet vessassa, Logan muistelee nauraen.

Viihdemaailman jättiläiset innoittavat Logania. Laulaja on ehtinyt lukea muiden muassa Michael Cainen, W.C. Fieldsin sekä Eric Claptonin elämäkerrat.

– Ihmiset eivät aina ole sitä, miltä he ulospäin näyttävät, mikä on kiinnostavaa, laulaja painottaa.

Myös Loganilla on oma synkkä menneisyytensä. Laulaja kärsi alkoholismista vuosia. Korkin hän pani kiinni 2005.

Loganin ensimmäinen suuri rock-kokemus oli joulukuussa 1966 Top Of The Pops -ohjelmassa esiintynyt Jimi Hendrix.

– Olin ällikällä lyöty kun näin Hendrixin soittavan Hey Joen.

Tuleva viisutähti kuunteli myös Neil Youngia, Cat Stevensiä, Black Sabbathia ja Led Zeppeliniä.

– Kun Led Zeppelin esiintyi Dublinissa 1971, Irlantia riivasi bussilakko. Kävelimme kavereitteni kanssa Derrysta Dubliniin koko 50 kilometria keikalle päästäksemme.

Logan toivoo musiikkimaailmaan punkin kaltaista tervehdyttävää ilmiötä. Hän muistelee kaiholla Sex Pistolsia, The Undertonesia sekä The Jamia.

– Punkia pidettiin aluksi kapinana, mutta perimmillään siinä oli vain kyse siitä, että nuoret sällit innostuivat soittamaan itsensä näköistä rokkia.



Johnny Logan perjantaina Club Teatrialla Torniossa, lauantaina Club Teatrialla Oulussa ja sunnuntaina Akustiikassa Ylivieskassa. Loganin pohjoisen kiertue päättyy 15.2.2019 Kuusamon Kuusamo-taloon.