Oulussa perjantaina esiintyvä Take 6 hitsaa yhteen gospelmusiikkia ja pophittejä – "Olemme vanhan koulukunnan a cappella -yhtye"

Take 6 hitsaa saumattomasti yhteen gospelmusiikkia sekä pophittejä.

Take 6 on yhdistänyt gospelia mustan musiikin eri alalajeihin. Se on sovittanut a cappellaksi muiden muassa nykypoppia sekä vanhoja amerikkalaisia jazz-standardeja.

Alabaman Huntsvillessa 1980 perustettu sekstetti on levyttänyt lauluja niin perinteisten poplaulajien kuin jazzin ja soulin suurnimien kanssa. Yhtye on kahminut kotimaassaan Yhdysvalloissa myös useita musiikkialan palkintoja vuodesta 1989.

Take 6 on nelikymmenvuotisen uransa aikana julkaissut yksitoista studiolevyä sekä kolme joululevyä.

– Oulun-konsertti on sekoitus joululauluja, viime vuonna ilmestyneen Iconic-levymme kappaleita sekä muutamia muita lauluja, jotka ovat tähän saakka kulkeneet mukanamme, yhtyeen perustajäsen sekä ensimmäinen tenori Claude V. McKnight III paljastaa.

Take 6 on kautta uransa versioinut a cappellaksi muiden muusikkojen tekemiä alkuperäissävellyksiä. Uudella Iconic-pitkäsoitolla yhtye puhaltaa uutta ilmaa muiden muassa Eric Claptonin, Al Jarreaun sekä Justin Timberlaken kappaleisiin.

– Olemme vanhan koulukunnan a cappella -yhtye, meille on kaikkein tärkeintä alkuperäisen kappaleen tunnelma, McKnight III sanoo.

Take 6 ei pelkää nykyteknologiaa tai musiikillisia kokeiluja.

– Erilaisten efektien hyödyntäminen lauluäänen tehosteena, laulujen uudelleen miksaaminen tai erilaiset samplet ja loopit toimivat musiikissamme hyvin silloin, kun se tukee kappaleen lopullista sovitusta, hän pohtii.

2017 Take 6 lauloi 1990-luvun jättihiteistä sekä imelästä makuukamarimusiikistaan tunnetun amerikkalaisen Boyz To Men -yhtyeen levyllä Under The Streetlight.

– Boyz To Men -yhtyeen jäsenet ovat kavereitamme, joten oli hienoa viimein laulaa myös heidän levyllään, McKnight III kertoo.

Take 6:n levyillä taas ovat vierailleet vuosien myötä muiden muassa amerikkalaiset soulin veteraanit Stevie Wonder sekä Ray Charles.

Take 6 on tehnyt yhteistyötä myös käheä-äänisen italialaishurmuri Eros Ramazzottin kanssa.

Yhtye säesti Ramazzottia balladissa Un Attimo Di Pace laulajan 2007 ilmestyneellä, myös uusia kappaleita sisältäneellä kokoelmalevylläEros al guadroto.

– Italiankielisen laulutekstin sanojen ääntäminen oli vaikeaa, mutta koetimme hoitaa homman kotiin niin hyvin kuin mahdollista, vaikka emme kappaleen laulutekstiä kunnolla ymmärtäneetkään, McKnight III sanoo.

Yhtyeen tuorein Yhdysvaltain radiohitti on versio Christopher Crossin Amerikan myyntilistojen kärkeen 1980 nousseesta softpop-hitistä Sailing.

Sekstetti tuo pianopainotteiseen balladiin modernin r’n’b:n sävyjä. Sailingista on julkaistu myös 1980-luvun poliisisarja Miami Vicen pastellisävyistä värimaailmaa tihkuva merellinen promovideo.

Jo poikasena McKnight III veisasi virsiä seitsemännen päivän adventistien jumalanpalveluksissa. Laulamisesta hän innostui kotiseurakuntansa kirkkokuorossa New Yorkin Brooklynissa. Kuoroa johti McKnight III:n isoisä.

– Myös lapsuuskodissani laulettin koko ajan, kirkkokuoron jälkeen oli luontevaa mennä eteenpäin ja perustaa oma lauluyhtye opiskelijakavereiden kanssa.

McKnight III:n ensimmäisiä musiikillisia kokemuksia olivat radiosta ja levyiltä kuullut Glenn Miller Orchestran kappaleet.

– Myöhemmin innostuin sitten lauletusta musiikista, kuten Earth Wind & Firesta tai Steely Danista, laulaja jatkaa.

A cappella -laulajat matkivat usein erilaisia erilaisten musiikki-instrumentteja sekä usein myös luonnon ääniä.

Jatkuva kiertueilla oleminen sekä matkustaminen tuo omat haasteensa varttuneille laulajille.

Monimutkaisia laulusovituksia laulavien muusikkojen äänihuulet kaipaavat McKnight III:n mukaan jatkuvaa huolenpitoa.

– Laulujen säännöllinen treenaaminen on a cappella -laulajalle kiertueella välttämätöntä, minkä lisäksi ammattilaulaja tarvitsee keikoille matkustaessaan myös säännöllistä lepoa sekä riittävää nesteytystä, että ääni pysyy kunnossa, McKnight III sanoo.

Take 6 esiintyy Club Teatrialla perjantaina 13.12.2019 klo 18 alkaen. Ovet pikkujoulutapahtumaan avataan jo kello 16.30.