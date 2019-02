Oulussa keikkaileva Ebbot Lundberg on tehdaskaupungin räminärokkari

Soundtrack Of Our Lives sekä Union Carbide Productions -yhtyeissä vaikuttanut göteborgilaismuusikko Ebbot Lundberg, 52, on ruotsalaisen vaihtoehtorockin Ulf Lundell.

Kun Lundell juhlistaa ensi kesän kiertueellaan 50:tä vuotta muusikkona, kokoaa Lundberg taas Union Carbide Productionsin yhteen muistellakseen vanhojen soittajakavereidensa kanssa 30 vuotta sitten New Yorkin CBGB’s-klubilla tehtyä keikkaa.

– Kun tajusimme, että meissä on yhä tallella sama energia kuin 1980-luvun lopulla, päätimme laajentaa yksittäisen paluukeikan oikeasi kiertueeksi, Lundberg kertoo.

Viime syksynä alkaneesta paluukiertueesta tehdään myös dokumenttielokuva. Union Carbide Productions julkaisi myös livelevyn vuoden 1988 New Yorkin keikasta.

Lundberg saapuu perjantaina Ouluun The Indigo Children -yhtyeensä kanssa. Kokoonpanon ensimmäinen pitkäsoitto For Ages To Come ilmestyi 2016. Syksyllä 2017 The Indigo Children julkaisi cover-version uusiseelantilaisen Lorden kappaleesta Royals.

Lundbergin omalla nimellään tekemät levyt ovat musiikillisesti haastavampia. Laulajan ensimmäinen soololevy, 2012 ilmestynyt There’s Only One Of Us koostuu yhdestä 43-minuuttisesta psykedeliavaikutteisesta äänimatosta.

Volvon autotehtaista tunnettu Göteborg on tuottanut viimeisten vuosien aikana useita varhaisesta metallimusiikista ammentaneita yhtyeitä.

Lundbergille yksi ehtymätön inspiraation lähde on 1960-luvun populaarikulttuuri.

– Kuusikymmenlukulainen muoti, tieteiselokuvat, henkisyys sekä yleensäkin tuon aikakauden positiivinen elämänasenne ovat aina viehättäneet minua.

Lundbergin varhaisimmat musiikilliset muistot liittyvät alle kouluikäisenä radiosta kuultuun musiikkiin.

– Radiossa soitettiin paljon The Beatlesia, David Bowieta, Sweetiä sekä Sladea, mutta myös Chuck Berryä, jopa J.S.Bachia.

1970-luvun lopulle tultaessa Lundberg innostui Black Flagin ja Minor Threatin kaltaisista amerikkalaisesta hardcorepunk-yh-tyeistä.

Lundberg on bändiensä sekä soolouransa sivussa myös ollut mukana monenlaisissa musiikillisissa projekteissa.

Hän on vieraillut varhaisen ruotsalaisen psykedeliaduon Hansson & Karlssonin innoittaman uppsalalaisen Trummor & Orgel -duon levyllä sekä esiintynyt lapsikuoron kanssa Ruotsin euroviisukarsintojen Melodifestivalenin finaalissa 2018.

– Melodifestivalenin keikan tein ihan huvin vuoksi. Halusin nähdä, mitä on tapahtuman hysteerisen julkisivun takana.

2017 Lundberg ideoi ruotsalaiselle SVT1-televisiokanavalle sarjan Ebbot’s Ark. Hän purjehti sarjassa muusikkovieraittensa kanssa Göteborgin saaristossa.

Lundberg on mukana myös maineikkaiden amerikkalaistuottajien 5 Billion In Diamonds -projektissa.

Kokoonpanossa on mukana tiskijukkia, muusikoita sekä tuottajia, joista nimekkäin on Nirvanan Nevermind-levyn tuottanut Butch Wig.



Ebbot Lundberg & Indigo Children sekä Zacharius Carls Group 45 Specialissa Oulussa perjantaina kello 21.