Oululainen heavy metal -yhtye Afterworld päätti 20 vuoden hiljaiselon – "Nyt kun meillä ukoilla alkaa olla ikää, moni varmaan odottaa, että sieltä tulee jotain aivan löysää"

Oululainen metalliyhtye Afterworld palasi tositoimiin Qstockissa heinäkuussa melkein 20 vuoden hiljaiselon jälkeen. Paluukeikka sai innostuneen vastaanoton. Festivaaliraporteissakin kehuttiin meininkiä ja todettiin kokoonpanon olevan iskussa.

Afterworld perustettiin vuonna 1993. Yhtyeen kaksi albumia julkaistiin 41 maassa. Keikkoja kertyi melkoisesti.

2000-luvulle tultaessa toiminta alkoi hiipua. Soittajien elämäntilanteet muuttuivat, ja pitkään mukana olleet basisti ja kitaristi jättäytyivät pois.

Kun levyt julkaissut saksalainen Noise Records siirtyi brittijätti Sanctuary Recordsin omistukseen, siltäkään suunnalta ei ollut enää painetta uudelle levylle. Demoja toki tehtiin paljonkin.

– Meillä on aina ollut sellainen kunnianhimo musiikin ja biisien suhteen, että jos ei tule priimaa, sitä ei lähdetä julkaisemaan, laulaja Mika Kuokkanen toteaa.

Hyytymisestä huolimatta Afterworldia ei koskaan varsinaisesti kuopattu. Aktivoitumisesta ehdittiin puhua vuosien varrella moneen kertaan. Lopullinen sytyke siihen kuitenkin puuttui, kunnes kalenteriin laitettiin yhteiskeikka niin ikään hiljaiseloa viettäneiden Embrazen, Eternal Tears of Sorrow’n ja Burning Pointin kanssa.

– Tieto Club Teatrian -keikasta tuli noin vuosi sitten. Siitä tuli meille sellainen päämäärä, että nyt teemme levyn valmiiksi ja ehkä enemmänkin keikkoja, Kuokkanen kertoo.

Kolmannen pitkäsoiton tekeminen aloitettiin jo kymmenen vuotta sitten. Levyä äänitettiin lyhyissä jaksoissa pitkin matkaa. Nyt se alkaa vihdoin olla viimeistä silausta vaille valmis.

– Syys–lokakuussa julkaistaan ensimmäinen single, joka on cover Procol Harumin Pandora’s Box -kappaleesta. Siitä tulee myös video, Kuokkanen paljastaa.

– Soitimme Pandora’s Boxin jo Qstockissa. Procol Harumhan kävi soittamassa biisin samoilla huudeilla Kuusrockissa vuonna 1976.

Ennen kokonaista albumia on määrä julkaista vielä pari muutakin singleä. Musiikillisesti uusi materiaali ei ole kovin kaukana vanhasta.

– Ehkä tämä on vielä vähän melodisempaa. Se on mennyt enemmän heavy rockin ja heavy metalin suuntaan kuin power metalin, jota oli jossain vaiheessa. Olemme esimerkiksi jättäneet tuplabasarit melkein kokonaan pois. Tunnistettava raskas yleissoundi on kuitenkin tallella, Kuokkanen selvittää.

– Nyt kun meillä ukoilla alkaa olla ikää, moni varmaan odottaa, että sieltä tulee jotain aivan löysää. Mutta ne, jotka ovat uutta materiaalia kuulleet, ovat kehuneet, että se on parasta Afterworldiä ikinä.

Keikkapyyntöjä on tullut mukavasti ihan ulkomaita myöten.

– Meillä on ollut ajatuksena, että katsotaan niitä keikkoja tarkemmin vasta sitten, kun saamme lyötyä sinkkujen ja levyn julkaisuaikataulut lukkoon, Kuokkanen selvittää.

Yhtä lailla suhteita ulkomaille on tarkoitus viritellä toden teolla vasta sitten, kun materiaali on valmista. Pandora’s Box -single joka tapauksessa lähtee maailmanlaajuiseen promootioon.

– Katsotaan sitä pitkäsoittoa sitten, kenen kanssa tehdään, ja miten tehdään. Kuviot ovat kuitenkin muuttuneet paljon vajaassa 20 vuodessa, Kuokkanen sanoo.

– Itse ajattelen niin, että tärkeintä on nyt saada levy valmiiksi. Kaikki muu on plussaa. Olen kiitollinen, että kiinnostusta tuntuu yhä löytyvän.