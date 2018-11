Nytkyttävä Skibidi-tanssihaaste leviää verkossa – venäläisyhtyeen videolla on jo yli 65 miljoonaa katselukertaa YouTubessa

Erikoista nytkyttävää tanssia sisältävä Skibidi-tanssihaaste leviää kovaa vauhtia verkossa.

Tanssi on peräisin Pietarissa perustetun venäläisen ravemusiikkia soittavan Little Big -yhtyeen Skibidi-musiikkivideolta. Haasteen liikkeelle laittaneella musiikkivideolla on YouTubessa jo yli 65 miljoonaa katselukertaa.

Little Big haastaa videolla kaikki kuvaamaan oman versionsa videon tanssista ja julkaisemaan sen Youtubessa ja Instagramissa. Haaste on selvästi innostanut katsojia, sillä 16. marraskuuta Instagramissa on julkaistu yli 19 tuhatta julkaisua #skibidichallenge-tunnisteen alla.

Suomessa haasteeseen on vastannut ainakin Posse -tv-ohjelman väki. Video julkaistuun ohjelman 2. marraskuuta julkaistussa jaksossa. MTV kertoi, että videolla oli mukana myös alkuperäisellä videolla esiintyneitä Little Bigin jäseniä.

Myös Kokkolassa toimiva tanssistudio Studio Dancement julkaisi oman versionsa tanssista viime keskiviikkona 14. marraskuuta.

Viimeisin kotimainen versio haasteesta nähtiin Love Island -tv-sarjassa alkuviikosta.

Takavuosien tanssivillityksiä ovat olleet esimerkiksi Lambada, Tiputanssi ja Los Rion Macarena sekä Las Ketchupin The Ketchup song. Viime vuosina taas esimerkiksi korealaisen PSY:n Gangnam Style ja Baauerin Harlem Shake ovat villinneet tanssijoita kuvaamaan omia versioitaan hittitansseista.