Nuori Luukas joutuu ruumishommiin ja löytää itsessään erikoisen kyvyn kotimaisessa kauhusarjassa

Hiljaisten palvelijat

*** Kotimainen kauhusarja Hiljaisten palvelijat on outo juttu. Se vie hautaustoimistoon, kuolleiden ja kummien näkyjen maailmaan kuin hyppäisi uneen, jossa on akikaurismäkeläisyyttä, kauhuklassikoita, nordic noiria ja värivaloja samassa paketissa.

Sami, Marre, Tilda, Erkko ja Luukas ovat töissä Raakaman hautaustoimistossa, joka noutaa vainajia virka-ajan ulkopuolella öisin. Yö ja tummat puvut ovat osa tunnelmaa.

Sami (Jari Virman) on velvollisuudentuntoinen ja Marre (Tiina Wecström) langat käsissään pitävä matriarkka. Erkko (Mikko Nousiainen) on kotiin palaava tuhlaajapoika ja Luukas (Pietu Wikström) hänen syrjäpoluille eksynyt poikansa. Vapaa-ottelija Tilda (Iida Kuningas) ei kuulu perheeseen, mutta hän on silti tärkeä osa hautaustoimistoa.

He ovat eläviä, mutta kuolleillakin on valtaa.

Kaikki viisi osaa tänään

Luukas pakotetaan yötöihin perheyritykseen. Kiristäjänä on isoäiti Marre. Pietu Wikström on hyvä itsestään uuden kyvyn löytävänä 19-vuotiaana Luukaksena.

Kyseessä on Wicströmin ensimmäinen iso tv-työ. Näyttelemisen lisäksi Wikström räppää Kuopus-nimellä.

Näkyihin sekoittuu tavallisia asioita, kuten Luukaksen ja Miksun (Geoffrey Erista) kaveruus.

Todentuntuinen on myös Samin ja Erkon autokohtaus, jossa kuski päättää mitä musiikkia soitetaan. Sama keskustelu käydään myös Samin ja Luukaksen välillä, mutta Luukas ratkaisee ongelman eri tavalla kuin Erkko. Ihan kuin meidän autossa!

Sarjan on käsikirjoittanut Jani Naumoff ja ohjannut Juhana von Bagh.

Kaikki viisi osaa esitetään tänään peräkkäin, putki alkaa kello 21.50 ja päättyy lauantain puolella. 0.25.

Sarja tulee televisiosta myös jakso kerrallaan 6.11. alkaen keskiviikkoisin ja perjantaisin.

TV2 perjantai 1.11. klo 21.50