Nuori Katie saa uudet kasvot – dokumentti on kammottava ja liikuttava

Katien uudet kasvot

★★★★ Dokumentti Yhdysvaltain nuorimmasta kasvojensiirtopotilaasta itkettää ja kammottaa. Tuhoutuneet kasvot eivät ole kaunista katsottavaa. Lääketieteen haasteet ovat isot, mutta kirurgin seuraaminen on helpointa ohjelmassa. On riipaisevaa nähdä, miten vaikeaa toipuminen on – eikä mikään ole enää koskaan niin kuin ennen.

Katie Stubblefield yritti maaliskuussa 2014 itsemurhaa laukaisemalla aseen leukansa alla. Hän ei kuollut, mutta luoti tuhosi suurimman osan hänen kasvoistaan. Katie oli tuolloin 18-vuotias.

Ensimmäisissä kuvissa äiti Alesia Stubblefield näyttää valokuvia ennen itsemurhayritystä. Niissä on nuori nainen, jolla on kauniit sopusuhtaiset kasvot. Seuraavaksi näytetään Katieta ennen kasvojensiirtoleikkausta. Hänellä ei ole ollenkaan nenää, luomet ovat epämuotoiset ja suu ei toimi normaalisti. Suun vaurioituminen haittaa syömistä ja puhumista.

Dokumentti seuraa Stubblefieldien perheen elämää parin vuoden ajan vuodesta 2016 tämän vuoden huhtikuuhun. Helpolla ei pääse kukaan.

Kasvojen siirto vaatii potilaan valmistelun lisäksi oikean luovuttajan. Sukupuolen ja iän lisäksi hänellä täytyy olla oikeanlainen veriryhmä, eikä hyljintää aiheuttavia kudosominaisuuksia.

Kasvojensiirtoleikkaus Katielle tehdään keväällä 2017. Kuolleen henkilön luovuttamien kasvojen myötä hän saa nenän, huulet ja luomet. Toipuminen on kuitenkin hidasta, eivätkä uudet kasvot toimi yhtä sujuvasti kuin alkuperäiset.

Tuhoutuneiden kasvojen korvaaminen kuolleelta luovuttajalta saadulla siirteellä tehtiin ensimmäisen kerran Espanjassa vuonna 2010. Suomessakin on tehty kasvojensiirtoleikkaus.

National Geographic sunnuntai 9.9. klo 22.00.