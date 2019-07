Nokkela salaliittoelokuva kuulennosta kertoo hieman toisenlaisen tarinan Apollo-ohjelmasta

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Operaatio Avalanche

**** Tasan 50 vuotta sitten Neil Armstrong ja astronauttikollegat olivat jo matkalla Kuuhun – ottamaan sen ison askeleen ihmiskunnalle sekä muutaman kuukiven ja valokuvan siinä sivussa. Matt Johnsonin nokkela salaliittoelokuva kertoo hieman toisenlaisen tarinan. Ohjaaja ja Owen Williams esittävät agentteja, jotka mukamas dokumentintekijöinä etsivät Apollo-ohjelmaan soluttautuneita neukkuja. Yllätys on isompi kuin arvaisikaan. (USA 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 17.7. klo 22.15

007 – Elät vain kahdesti

*** Nancy Sinatran hohdokkaasti heläyttämä You Only Live Twice on hienoimpia Bond-lauluja kautta aikojen, itse elokuva taas tasaista keskisarjaa. Sen yllätyksiin kuuluu kieltämättä playboyagentin avioliitto, ja maailmanrauhaa pelastellaan vaihteeksi kiehtovassa Japanissa. Perikonna Blofeldin roolissa valkoista kissaa silittelee Donald Pleasence. Vähemmän vakuuttavan itämaisen meikin saa kasvoilleen jämäkkä Sean Connery. (Britannia 1967)

Nelonen keskiviikko 17.7. klo 21.00

Cleaner

*** Renny Harlin onnistui hieman skarppaamaan, kun sai jännärinsä päärooliin vanhan kaverinsa Samuel L. Jacksonin. Harmi vain, että tarina entisen poliisin, nykyisen rikospaikkasiivoojan monella tapaa sotkuisesta keikasta on käsikirjoittaja Matthew Aldrichin jäljiltä levällään. Tarkan taalan elokuvassa on kuitenkin malttia ja psykologista silmää. Jackson tekee säröisen pääroolin. Eva Mendes esittää murhatun miehen vaimoa. (USA 2007)

Hero keskiviikko 17.7. klo 21.00