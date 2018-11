Tutkimusretki pohjoisnavalle

★★★★ Tämä tositv-ohjelma ei ehkä ansaitse täyttä viittä tähteä, mutta Erika, Elias, Johanne ja Johannes ovat niin valloittavia nuoria, että he ansaitsevat maksimitähdet.

Neljän norjalaisnuoren valmistautumista naparetkelle on mukava seurata. He suhtautuvat valoisasti vaikeuksiin ja tarttuvat innolla haasteisiin. Yksi niistä on valmistaa ruokaa raa'asta kalasta, vaikka se yököttää.

Tutkimusmatkailija ja seikkailija Aleksander Gamme opastaa 12–13-vuotiaita nuoria, joilla kenelläkään ei ole suuremmin retkeilykokemusta.

Valmistautumisaikaa on puoli vuotta.

Aluksi tutustutaan, sitten aloitetaan tarkka harjoitusohjelma. Kolmannessa osassa jo leireillään kylmässä Huippuvuorilla. Neljännessä osassa Huippuvuorilla ollaan tositoimissa, kun tuuli meinaa lennättää teltat mennessään. Myrsky pakottaa kaikki suojaan telttoihin.

Samassa jaksossa selviää myös, miksi Gamme tarkastaa, onko käyty kakalla.

"Kyse on tulevaisuudestamme"

Yhteistyö takaa selviytymisen. Se olisi itse kunkin hyvä muistaa arkielämässäkin, niin moni asia olisi helpompi tai ainakin kivempi.

Arktisten olosuhteiden lisäksi nuoret tutustuvat naparetkien historiaan. Fridtjof Nansen yritti pohjoisnavalle 1890-luvulla, mutta ei koskaan päässyt sinne. Hänen jalanjäljissään kulkevat nuoret aikovat päästä.

Huippuvuorilla Erika, Elias, Johanne ja Johannes näkevät myös 60 miljoonaa vuotta vanhan lehden.

Ilmastonmuutos saa nuoret lähtemään hiihtäen pohjoisnavalle ja ottamaan selvää ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

– Haluamme kertoa aikuisille, että kyse on tulevaisuudestamme.

Yle Teema & Fem torstai 29.11. klo 18.30