Myyntitykki tulee nuoreksi jälleen – pakolliset kuviot viedään pirteästi maaliin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

17 Again

*** Tartu hetkeen, usko unelmiin ja kuuntele sydäntäsi: Hollywoodilaisen ja euroviisulaisen elämänviisauden kulmakivet on äkkiä lueteltu. Ne lyödään tiskiin myös Burr Steersin fantasiakomediassa. Yllätyksistä ei voi puhua, mutta pakolliset kuviot viedään pirteästi maaliin. Iso kiitos siitä kuuluu Zac Efronille. High School Musical -tähti esittää lukioikäistä Mikea, joksi nelikymppinen perheenisä yks kaks yllättäen putkahtaa. (USA 2009)

Hero sunnuntai 14.7. klo 17.00

Keinottelua

**** Nicholas Jareckin esikoiselokuvan nimi kertoo turhan tyhjentävästi, mitä tuleman pitää. Vakuuttavasti Richard Gere kumminkin pääroolissa omia ja lähimpiensä hermoja kiristää. Hän on seteliselkärankainen sijoituspohatta New Yorkista, jonka vehkeilyt ja välistävedot kohtalokas onnettomuus repii väkisin pintaan. Susan Sarandon on fiksu vaimo, Brit Marling terävä tytär ja Tim Roth poliisi. Asiaa on itse kullekin. (USA 2012)

Fox sunnuntai 14.7. klo 21.05

Vaarallinen tehtävä

*** Vanhaan tv-sarjaan pohjautuva agenttijännäri onnistui kohtalaisesti, mutta tuskinpa moni arvasi, millaisen menestystuotteen se loi. Brian De Palma ohjasi koleanpuoleisen toimintaseikkailun, jossa Tom Cruise esitti ensimmäistä kertaa sankariagentti Ethan Huntia. Rynnistykset ja roikuskelut onnistuivat oitis näyttävästi, mutta alituiset petokset vetävät vakavaksi. Franz Kafkan Praha oli sopiva näyttämö neurooseille. (USA 1996)

Nelonen sunnuntai 14.7. klo 23.25