Myanmar kertoo eri tarinaa kuin pakoon päässeet rohingyat

Ulkolinja: Myanmarin kuoleman pellot

★★★ – Siviilien kokoaminen, kotien polttaminen, lasten kurkkujen viiltäminen ja raskaana olevien naisten raiskaus ja sikiön poisto eivät liity millään tavoin kapinallisten etsimiseen, YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra'ad al-Hussein sanoo Myanmarin kuoleman pellot -ohjelmassa.

Ulkolinjassa perehdytään rohingya-kansan tilanteeseen Burmassa eli Myanmarissa ja pakolaisleireillä Bangladeshissa.

Myanmar kiistää siviileihin kohdistuvat väkivaltaisuudet. YK:lla ja ihmisoikeusjärjestöillä on näyttöä niistä. Myanmarin virallisten kannanottojen mukaan kyse on muslimiterroristien etsimisestä.

YK on kuvannut tapahtumia kansanmurhaksi.

Kyse on Rakhinen alueesta, jossa asuu rohingya-kansaa. He ovat pääasiassa muslimeita, kun suurin osaa maan valtaväestöstä on buddhalaisia.

Satoja tuhansia on paennut vainoja Bangladesiin.

Dokumentti on asiallinen ja tavanomainen. Se saa kuitenkin pohtimaan, onko ihmiskunnassa jokin perustavanlaatuinen vika, kun julmaa väkivaltaa kohdistetaan toisiin ihmisiin, samaan lajiin.

Onko väkivaltaisuudesta jotain hyötyä maailmalle tai ihmiskunnalle? Hetkellistä poliittista hyötyä siitä on. Myanmarissa hyötyvät ainakin armeija, valtaapitävät ja buddhalaiset nationalistit.

TV1 torstai 27.9. klo 22.00