Mustavalkoista runoa rakkauden voimasta kertoo Kaunotar ja hirviö yli 70 vuoden takaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kaunotar ja hirviö

★★★★★ Ranskalainen ohjaaja, kirjailija, kuvataiteilija ja teatterimies Jean Cocteau kutsui itseään yksinkertaisesti vain runoilijaksi. Sellaisen kosketus lumoaa myös tässä fantasiaelokuvassa, jonka mustavalkoisissa kuvissa on taikaa. Tuttu satu kerrotaan tosissaan, ja pakahduttavasti sittenkin. Jean Marais on karvanaamainen hirviö, joka vangitsee kauniin Josette Dayn linnaansa. Rakkauden kaipuusta ja sen voimasta on kyse. (Ranska 1946)

Yle Teema & Fem torstai 4.7. klo 21.00

Kohtalokas ennustus

★★★ Fantasian kosketusta on tässäkin, vaikkei Stephen Herekin romanttista komediaa todellakaan klassikoksi voi kehua. Angelina Jolie esittää kuitenkin hyvällä sykkeellä blondia (!) uutistoimittajaa Lanieta, jolle New Yorkin katujen takkuinen pummi (Tony Shalboub) ennustaa pahoitellen pikaista kuolemaa. Tartu hetkeen ja elä täysillä kuuluu tarinan tuttu opetus, mutta kliseiden taakan jakaa ystävällisesti kameramies Edward Burns. (USA 2002)

Sub torstai 4.7. klo 21.00

Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta

★★★Kadonneen aarteen metsästäjien tuttu hattu- ja piiskamies palaa kuulemma valkokankaille parin vuoden päästä. Siihen asti Indyn tuorein seikkailu on tämä eteläamerikkalainen aarrejahti. Steven Spielberg yhdistää elokuvasarjan pakollisia kuvioita ja 2000-luvun toimintaelokuvan elkeitä. Keski-ikäinen seikkailija saa riesakseen pirullisen Irina Spalkon (Cate Blanchett) ja muut neukkukonnat. Kylmän sodan vuotta 1957 kun edetään. (USA 2008)

Hero torstai 4.7. klo 21.00