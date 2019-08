Mustat naiset tekivät historiaa avaruusohjelmassa, mutta kärsivät rotuerottelusta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Hidden Figures – Varjoon jääneet

★★★ Lahjakkaat mustat amerikkalaisnaiset joutuivat kärsimään 1960-luvun rotuerottelusta samaan aikaan, kun työskentelivät Nasan avaruusohjelmassa. Theodore Melfin tosipohjainen draama antaa kunnian heille, joille kunnia kuuluu, mutta ripaus lisää arjen karheutta olisi tehnyt kaiken sankarihehkutuksen lomassa hyvää. Taraji P. Henson, Octavia Spencer ja muusikko Janelle Monáe tempaavat kyllä mukaansa rooleillaan. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub lauantai 3.8. klo 21.00

Stolen

★★ Kun oma tytär siepataan, joutuu eläkepäiville siirtynyt toiminnan mies palaamaan koviin otteisiin. Kuulostaako tutulta? Ei, tämä ei ole Liam Neesonin tähdittämä toimintahitti Taken, vaan alle tonnin kesä-Datsun, joka ajaa savuttaen sen perässä. Eteenpäin kumminkin mennään, joten lajin ystävä pystyy myös Simon Westin elokuvan ääressä nuokkumaan. Nicolas Cage on Will, jota entinen rikoskumppani Vincent (Josh Lucas) kiristää. (USA 2012)

Ava lauantai 3.8. klo 21.00

Maahan, senkin hölmö!

★★★ Italolänkkäreiden kuningas Sergio Leone oli jo jättämässä koko lajin, kun päätyi ohjaamaan komediallisen lännenseikkailun. Jonkinlainen kisaväsymys ja harhailu sen kostotarinasta huokuukin. Meksikolaiset vallankumoustouhut ja kolhuiset sankarihahmot pitävät kuitenkin elokuvan elossa. Rod Steiger on ronski meksikolainen rosvopäällikkö ja James Coburn tuikea irlantilainen kapinalliskonkari, jolla ei ole dynamiitista pulaa. (Italia 1971)

Yle Teema & Fem lauantai 3.8. klo 21.20