Musta tyyliguru raivasi tiensä huipulle – lapsena viikon kohokohta oli kirkkokäynti, joka oli samalla muotishow

André Leon Talleyn suuri kauneus

★★★ Vaikka ei olisi ennen kuullutkaan André Leon Talleysta, puolitoistatuntinen dokumenttielokuva jaksaa pitää otteessaan.

Yle Teema tarjoilee muotiviikollaan muotokuvia muistakin kuin muotisuunnittelijoista. Talley on 68-vuotias musta muotiguru, joka teki uransa Voguen toimittajana ja istui aina catwalkeilla eturivissä.

Hän kasvoi rasistisessa etelässä mummonsa kanssa. Viikon kohokohta oli kirkossa käynti, joka oli samalla muotishow, kun kaikki olivat pukeutuneet parhaimpiinsa.

1970-luvulla Talley muutti New Yorkiin ja pääsi nopeasti muodin seurapiireihin. Ensimmäinen työ oli Andy Warholin vastaanottoapulaisena.

Talleyn pistämätöntä tyylitajua hehkuttavat dokumentissa monet kuuluisat muotisuunnittelijat Manolo BlahnikistaMarc Jacobsiin.

Talley on suurieleinen

Liki parimetrinen Talley pukeutuu mahtipontisesti ja käyttäytyy suurieleisesti. Hän on iän myötä tullut yhä suurikokoisemmaksi ja käyttää näyttäviä viittoja sekä kaftaaneita.

Dokumentissa Talley seuraa ahdistuneena Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Lopulta kuitenkin työtä on tehtävä: hän kommentoi ihastuneena Melanie Trumpin asuvalintaa virkaanastujaisissa.

Kohteensa mukaisesti dokumentti on tehty tyylikkäästi, hyvällä maulla. Ohjaaja Kate Novack on myös New York Timesista kertovan Etusivu uusiksi -dokumentin tuottaja-käsikirjoittaja.

Yle Teema & Fem lauantai 23.3. klo 21.36