Murhatun italialaisohjaajan viimeisistä päivistä kertovaan elokuvaan yritetään mahduttaa kaikki

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Pasolini

★★★ Jyrkkien teemojen mies Abel Ferrara teki elokuvan esikuvastaan Pier Paolo Pasolinista. Willem Dafoe tulkitsee italialaisen ajattelijan ja kulttuurin moniottelijan viimeisiä elinpäiviä hallittuun, ultraviileään tyyliin. Hänen ympärillään ei elokuva pidä jännitettä yhtä hyvin. Kielten sekoituskin haittaa. Ferrara yrittää mahduttaa runoilijan lopunajan tunteihin kaiken, järkyttävän väkivaltaista kuolemaa myöten. Ensiesitys. (Italia 2014)

Yle Teema & Fem keskiviikko 10.10. klo 22.00.

Onnenpotku

★★ Oopperalegenda Aino Acktén näyttelijätytär Glory Leppänen oli Suomi-elokuvan ensimmäinen naisohjaaja. Saavutus oli merkittävä, vaikkei ainoaksi jäänyt elokuva muuten ikimuistoinen olekaan. Miss Europa Ester Toivonen on Maire, jonka poikaystävää Reinoa (Toivo Palomurto) ei tehtailijaisä kelpuuta vävykseen. Aku Korhonen pelastaa veijariroolissaan tilanteen ja pelastaa elokuvastakin sen, mitä pelastettavissa on. (Suomi 1936)

TV1 keskiviikko 10.10. klo 13.20.

Killing Season

★★ Bosnian sodan arvet jomottavat Amerikassa asti, kun entinen serbisotilas Emil Kovac saapuu tapaamaan sotaveteraani Benjamin Fordia. Asetelma on lupaava, mutta Mark Steven Johnsonin jäljiltä juoni on kuin kampea veivaisi: ympäri käydään, yhteen tullaan. Robert De Niro pärjää hyvin havuntuoksuisessa roolissaan, jossa on kaikuja Kauriinmetsästäjästä. John Travolta menee balkanilaisine aksentteineen huumorin puolelle. (USA 2013)

Hero keskiviikko 10.10. klo 21.00.