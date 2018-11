Murhankatkuinen rento rikoskomedia hammaslääkäristä ja palkkamurhaajasta – luvassa myös romanttisia pyrähdyksiä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Koko potti

*** Hammaslääkäri on joidenkin mielestä pelottava, mutta mafian palkkamurhaaja varmaan kaikkien. Semmoiset osuvat naapureiksi Jonathan Lynnin mustassa rikoskomediassa, ja molempien henki on vaarassa. Matthew Perry ja Bruce Willis äityvät niin letkeään menoon, että se tarttuu koko seurakuntaan. Juonitteluihin, tappoaikeisiin ja romanttisiin pyrähdyksiin ottavat osaa Natasha Henstridge ja Rosanna Arquette. (USA 2000)

Ava perjantai 23.11. klo 21.00

Operaatio Donnie Brasco

**** Tässäkin elokuvassa laatuluokan tähdet tuovat latausta periaatteessa tavanomaiseen aihepiiriin. Johnny Depp on FBI:n agentti, joka 1970-luvun New Yorkissa soluttautuu gangsteriporukoihin ja päätyy pikkupomo Al Pacinon ystäväksi, luotetuksi ja oman pojan korvikkeeksi. Vaikeata siinä on pitää viileä virkatoimi ja lakikirjan teksti alati mielessä. Luottamuksen ja velvollisuuden tositarinaa kertoili brittiohjaaja Mike Newell. (USA 1997)

Kutonen perjantai 23.11. klo 21.00

The Double – kaksoisolento

**** Ei tainnut Prahan oma poika Franz Kafka arvata, kuinka ahkerasti hänen kirjojensa ahdistuksia ja vinksahduksia mukaillaan vielä sata vuotta myöhemmin. Hänelle on velkaa myös Richard Ayoade, joka kertoo oudon jutun kainosta pojasta ja hänen reteästä kaksoisolennostaan. Aki Kaurismäkikin on tehnyt ohjaajan vaikutuksen, minkä arvaa viimeistään silloin, kun Danny tulkitsee vanhan hittinsä East Virginian. (Britannia 2013)

Yle Teema & Fem perjantai 23.11. klo 21.00