Murhaaja Charles Mansonin varjo lapsenlapsen elämässä – dokumentissa kuullaan puheluita vankilasta

Manson's Bloodline

★★★ Manson's Bloodline -dokumentti näyttää, miten pitkät varjot menneisyydellä voi olla. Jason Freeman ei ole vastuussa Charles Mansonin teoista, mutta hän joutuu kuitenkin elämään niiden kanssa.

Manson on Freemanin isoisä. Hän ei ole ollut koskaan läsnä pojanpoikansa eikä myöskään poikansa Charles Manson Jr:n elämässä.

Äidit, isäpuolet tai mummot ovat huolehtineet heistä.

Murhista 50 vuotta

Dokumenttisarja julkaistaan suoratoistopalvelu Viaplayssa tänään, kun on kulunut 50 vuotta Sharon Taten murhasta. Charles Mansonin "perhe" murhasi näyttelijä Sharon Taten ja hänen seurassaan olleet Abigail Folgerin, Voytek Frykowskin ja Jay Sebringin Los Angelesissa.

Tate oli raskaana, myös lapsi menehtyi. Hänen aviomiehensä ohjaaja Roman Polanski ei ollut paikalla murhayönä.

Isoisä ja pojanpoika

Pääosassa Manson's Bloodlinessa on Jason Freeman. Hän kertoo, millainen vaikutus isoisällä on ollut hänen elämäänsä, miten hän on selvittänyt juuriaan.

Suhtautuminen on ristiriitaista. Freeman uskoo isoisässään olevan hyvää, vaikka esimerkiksi dokumentissa kuultavat nauhoitukset heidän käymistään puhelinkeskusteluista eivät kerro tasapainosta. Ne ovat Mansonin monologeja.

Charles Manson tuomittiin kuolemaan vuonna 1971, seuraavana vuonna tuomio muuttui elinkautiseksi. Manson kuoli kalifornialaisessa vankilassa 2017.

Viaplay perjantai 9.8. osat 1–4