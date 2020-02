Monet pariskunnat kiiistelevät siitä, kumpi tekee enemmän kotitöitä – uudessa reality-sarjassa pariskunnat vaihtavat työrooleja, harrastuksia ja arjen vastuita

Siipan saappaissa -realityn juontajan Tuija Pehkosen mukaan roolin vaihto voi olla silmiä avaavaa, kun puolison arkea oppii ymmärtämään paremmin.

Mitä siippa tekeekään töissä, entä kumpi tekee enemmän kotihommia? Moni ei välttämättä tiedä – ei ennen kuin hyppää hetkeksi toisen arkeen.

Tästä asetelmasta lähtee MTV3:n uusi, Suomessa kehitetty reality-sarja Siipan saappaissa. Toistensa työrooleja, harrastuksia ja arjen vastuita vaihtaa ohjelmassa noin viikon ajaksi kymmenen pariskuntaa muun muassa nyrkkeilijä Elina Gustafsson kampaajapuolisoineen sekä tv-juontaja ja elementtiasentaja. Julkkisparien ohella joukossa on myös tavallisia suomalaisia pariskuntia.

– Mukana on hyvin erilaisia pareja, jotka vaihtavat toistensa rooleja. Monesti arkeen muotoutuu tietyt rutiinit, joissa toinen huolehtii aina lapset kouluun ja laittaa ruokaa. Kun parit vaihtavat kokonaan toistensa paikkaa, syntyy siitä hullunkurisiakin hetkiä. Toisaalta taustalla on syvempi ajatus siitä, että samalla oppisi ymmärtämään puolisonsa arkea paremmin, kertoo ohjelman juontaja Tuija Pehkonen.

Viime elokuussa ohjelman kuvauksissa Pehkonen havaitsi, että aika monella pariskunnalla oli kiista siitä, kumpi lopulta tekee enemmän. Puolisot tekevät monesti näkymätöntä työtä kotona. Silloin roolin vaihto saattaakin olla silmiä avaavaa.

– Tarkoituksena on, että kokeilun jälkeen parit löytäisivät jonkin syvemmän yhteyden parisuhteessaan. Kokeilun päätteeksi he lupaavat toisilleen, että yrittävät tehdä jatkossa jotain toisin.

Mistään varsinaisesta terapiaohjelmasta ei Pehkosen mukaan kuitenkaan ole kyse, vaan pariskunnat saattavat saada apua omien havaintojensa kautta.

Elementtiasentaja Jaakko Salminen ja hänen vaimonsa TotoTV-juontaja ja toimittaja Marinka astuvat rohkeasti toistensa saappaisiin suomalaisen reality-sarjan avausjaksossa.

Arjen haasteet samankaltaisia

Kymmenosaisen sarjan jaksot rakennetaan perheiden rutiineiden pohjalta. Pehkonen vierailee pariskuntien luona ja käy tunnustelemassa kipupisteitä. Lopuksi summataan, mitä kokeilusta jäi käteen.

– Perheillä on hyvin erilaisia lähtökohtia. Osa heistä on hyvin onnellisesti rakastuneita, ja heillä arkikin on kukkeaa. Toisilla taas on enemmän haasteita: yksi pariskunta esimerkiksi oli ohjelmaan lähtiessään aika lailla eron partaalla, Pehkonen sanoo.

Tekijänaisia ja herkkiä miehiä

Pehkonen yllättyi etenkin ohjelmassa esiintyneistä miehistä, jotka puhuivat niin avoimesti tunteistaan.

– Sanotaan, että suomalainen mies puhu eikä pussaa. Se ei pidä paikkaansa. Ohjelmassa on mukana herkkiä ja tunteellisia miehiä. Mukana on myös paljon tekijänaisia, jotka tekevät paljon tietä ja kantavat paljon vastuuta.

Pehkonen kertoo saaneensa jo ohjelman ennakkomainonnan perusteella paljon yhteydenottoja pariskunnilta, jotka olisivat halukkaita lähtemään jo ohjelman toiselle kaudelle, mikäli sellainen tulee.

– Toivon, että ohjelmassa olisi jotain samaa kuin Ensitreffit alttarilla -sarjassa, ja parit voisivat yhdessä kotisohvalta peilata toisten arkea omaansa.