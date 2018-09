Mitä Kummelin Heikki Silvennoinen tekee, jos naurattaminen ei onnistu?

Uudessa viihdesarjassa Gaala Aku Hirviniemi johdattelee ja hauskuttaa yhdessä Kummeli-koomikoiden Heikki Silvennoisen, Heikki Helan ja Timo Kahilaisen kanssa. Mukana on myös Linda Wiklund.

Miten valmistaudut ohjelmaan, Heikki Silvennoinen?

– Opettelen tekstin etukäteen ja mietin sketsiä, mutta en ole kova harjoittelija. Tosipaikassa annan intuition johdattaa aika paljon. Minulla ei ole alan koulutusta ja olen aloittanut tv-esiintymiset vasta aikuisena. Ei ole muuta keinoa kuin yrittää mennä tilanteeseen sisään.

Kuinka vaikeaa naurattavan tv-ohjelman tekeminen on?

– Ei ole helppoa, vaikka periaatteessa naurattaminen ei ole vaikeaa. Huumorin tekemisessä on tärkeää, että tekijöilläkin on hauskaa. Ilon pitää loistaa naamasta. Gaalassa on hyvä ryhmä ja Linda Wiklund on ihan loistava. Tekemistä kyllä riittää, koska aikaa on. Jakso kestää lähes 1,5 tuntia.

Entä jos ei onnistu?

– Aina pitää heittäytyä täysillä yrittämään – ja olla valppaana sekotilanteessakin. Jos huomaan, että nyt ei onnistu, yritän jo tekemisen aikana kokeilla jotain toista keinoa. Yleensä sketsin epäonnistumisen vaistoaa hyvin nopeasti, vaikka en osaa oikein sanoa, mistä sen tietää. Onnistuessani olen mielestäni hauska ihminen.

Mikä on parasta Gaalassa?

– Ohjelmassa on absurdia ja vähän pöhköä huumoria mutta myös älyn pilkahdus. Kyseessä ei ole vain tyhjän nauraminen. Olisi hyvä, jos ihminen oppisi nauramaan itselleen.