Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse? David Attenborough kertoo sen tiiviisti tunnissa

Prisma: Totuus ilmastonmuutoksesta

***** Tämä vaikuttava ohjelma antaa kattavat perustiedot ilmastonmuutoksesta noin tunnissa. Tosiasiat selvitetään napakasti ja helppotajuisesti, mutta maailmantuskaa ei hierota katsojan naamaan kuin ruskeaa mönjää, vaan tarjotaan vaihtoehtoja muutoksen tekemiseen.

BBC:n Climate Change: The Facts on taidolla tehty kuin laadukas mittatilauspuku. Tosiasiat esitetään selkeästi grafiikoilla. Asiantuntijat eivät jaarittele, vaan puhuvat selkeää asiaa. Asiantuntijoina kuullaan tutkijoita, luonnonsuojelijoita ja jopa muutamaa juristia. Ääneen pääsevät muun muassa James Hansen, Sunita Narain ja Colette Pichon Battle ja ruotsalainen koululainen Greta Thunberg.

Monipuolisuus on tiiviin ohjelman vahvuus. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Siitä on esimerkkinä Albert Naquin. Hän edustaa Yhdysvaltain ensimmäisiksi ilmastopakolaisiksi sanottuja ihmisiä. He ovat asuneet rannikolla Louisianassa Jean Charlesissa.

Vaarallista kauneutta

Mereen romahtava jäätikkö on upea näky, mutta merkki vaarasta. Samoin ei tiedä itkisikö vai hymyilisikö, kun oranki käy lyömässä metsäkonetta tuhotulla alueella.

Kuvanauhat myrskyistä, tulvista, kuivuudesta ja maastopaloista eri puolilta maailmaa ovat pysäyttäviä, voisi sanoa järkyttävän kauniita.

Luonto-ohjelmakonkari David Attenborough johdattelee katsojan läpi vaikuttavan ohjelman.

Totuus ilmastonmuutoksesta näytetään Suomessa tuoreeltaan. Se tuli Briteissä televisiosta 18. huhtikuuta.

Ohjelma uusitaan TV1:llä sunnuntaina päivällä ja maanantaina 10.6. illalla. Yle Areenassa se on katsottavissa 60 vuorokautta eli noin kaksi kuukautta.

TV1 keskiviikko 5.6. klo 19.00