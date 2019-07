Minka Kuustonen on yksinäinen ja kurinalainen ekoterroristi Eevi – hän on osa salaista ryhmää

Tellus

★★★★ Telluksessa on piristävää, että se näyttää iskuja tekevät ihmiset monimutkaisina niin kuin oikeat elävät ihmiset ovat. Sankareita heistä ei tehdä. Inhimillisiä puutteita ja vahvuuksia omaaviin poliiseihin olenkin draamasarjoissa jo tottuttu.

JP Siili on käsikirjoittanut ja ohjannut sarjan. Terroristiryhmän jäsenet ovat uskottavia. He elävä arkea, pohtivat elämäntapaansa ja yksinäisyyttään.

Uusinta on ajankohtainen, koska ilmastonmuutos ja sen estämiksi tehtyjen tekojen vähäisyys on ollut pinnalla ICCP:n viime vuonna julkaistun raportin jälkeen.

Kuusiosainen sarja kertoo ekoterroristien Tellus-ryhmästä ja sitä jahtaavista poliiseista.

Toimintajännäri Tellus ei ole, vaan ennemminkin pohdiskeleva draama. Se on sarjan vahvuus ja heikkous. Tempo on hidas ja ajoittain kohtaukset viipyileviä.

Päähenkilö Eevi (Minka Kuustonen) on lääketieteen opiskelija. Pirkka-Pekka Petelius on terroristiryhmää jahtaava poliisi Taneli. Hän on tutkinut ryhmää jo vuosia, mutta ei ole saanut tulosta.

Kun ensimmäisessä jaksossa Tellukselle tapahtuu vahinko ja iskussa kuolee ulkopuolinen ihminen, tilanne muuttuu ryhmässä ja poliisissa.

Epäilyt kohdistuvat usein Telluksen iskujen jälkeen luonnonsuojelija Alexiin (Lauri Tilkanen).

Eevi ja Alex tuntevat vetoa toisiinsa. Läheinen suhde saattaa kuitenkin vaarantaa Telluksen toiminnan.

