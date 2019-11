Miksi halutaan antaa kuva, että opettajat eivät halua opettaa? – Rehtori-sarja ei vakuuttanut 15-vuotiasta katsojaa

Rehtori

* Uudessa Paula Korvan ohjaamassa Rehtori-sarjassa seurataan yläkoulun vauhdikasta elämää. Rehtori Sari (Terhi Suorlahti) ja hänen visionsa hämmästyttävät opettajia sekä oppilaita. Sari yrittää olla kaikkien lempirehtori ja paras pomo, mutta lopputulos ei ole kummoinen.

Vanhempainillassa Sari saa paljon nuhteita siitä, ettei koulun ryhmähenki ole hyvä verrattuna muihin lähistöllä oleviin kouluihin. Tähän on saatava muutos ja Sarilla on ratkaisu, ainakin ajatuspohjalla. Hän aloittaa Noppa-hankkeen. Mikä se on, no kukaan ei tiedä. Rahoitusta ei aluksi saada, kunnes pienen välikohtauksen jälkeen rahakirstun päällä istuva sivistystoimenjohtaja antaa säikähdyksissään rahat hankkeeseen.

Ainoa realistinen on Henkka

C More kertoo sarjan olevan samaistuttava, mutta onko se? Siinä esiintyy tunneilta pinnaavia ja välinpitämättömiä opettajia kuten esimerkiksi Mikko Penttilän esittämä Nuutti. Tämä luo mielestäni hyvin vääränlaisen kuvan opettajien maailmasta. Miksi halutaan antaa sellainen näkemys, että opettajat ovat tyhmiä eivätkä halua opettaa?

Ainoa realistinen hahmo on Sara Paasikosken esittämä historianopettaja Henkka. Hän on nuori, kiltti ja iloinen opettaja, joka yrittää vielä löytää paikkaansa opettajayhteisössä.

Rehtori ei ole ollenkaan huvittava tai realistinen sarja oikeaan elämään verrattuna. Sarja tuottaa enemmän katkeruutta kuin huumoria. Ensikatsomalta paljon ennakkoon hehkutettu sarja onkin suuri pettymys.

Sarja on mockumentary-tyyliä, mikä sopii sille hyvin. Kuvaus on onnistunut, mutta sisältö ei.

Tästä päivästä lähtien sarja nähdään suoratoistopalvelu C Morella kahden jakson viikkotahdilla.

C More

Kirjoittaja on 15-vuotias Lännen Median tet-harjoittelija.