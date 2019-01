Mikko Paasi sukelsi luolaan pelastamaan – dokumentissa on myös hänen operaation aikana kuvaamaa materiaalia

Docstop: Sukeltaja

★★★★ Ylen Docstop-sarjaan on onnistuttu saamaan hyvin erilaisia ohjelmia. Tiistai-iltaisin on nähty lemmikkikaupan pimeää puolta, huumeidenkäyttäjiä, pelaajan arkea ja nyt on vuorossa sukeltaja Mikko Paasi.

Hän tuli kuuluisaksi thaimaalaisten jalkapallopoikien pelastusoperaatiosta.

Dokumentissa Paasi palaa Tham Luangin luolastoon, joka ei ole enää tulvaveden vallassa. Sokkeloiset käytävät ovat ahtaita ja kivenreunat teräviä. Kapeimmillaan luola on niin ahdas, että aikuinen ihminen mahtuu juuri ja juuri pujottelemaan läpi.

Paasi kuvasi pelastusoperaation aikana

Paasi kertoo valmistautumisesta ja pelastusoperaatiosta. Samalla katsoja pääsee kulkemaan thaimaalaisille kujille ja rannoille – ja sukeltamaan.

Mukana on myös Paasin pelastusoperaation aikana kuvaamaa materiaalia.

Hannu Oksasen ja Johanna Elomaan käsikirjoittama ja Oksasen ohjaama dokumentti on monipuolinen. Se avaa paitsi uutisia kesällä hallinnutta luolapelastusta, myös jonkin verran Paasia henkilönä.

Hän kertoo rauhoittuvansa vain pinnan alla.

13 pelastettiin

Kaikki Tham Luang -luolastoon monsuunisateiden nostattaman tulvan vuoksi heinäkuussa loukkuun jääneet 12 poikaa ja heidän valmentajansa saatiin pelastettua.

Paasi kertoo myös poikien lääkitsemisestä paniikin välttämiseksi. Thaimaan viranomaiset kertoivat operaation päätyttyä, että pojat rauhoitettiin lääkkein, jotta heidät saatiin kuljetettua luolaston läpi.

Yksi sukeltaja kuoli pelastusoperaatiossa, johon osallistui viranomaisten lisäksi vapaaehtoisia auttajia muun muassa Tanskasta, Saksasta, Kanadasta ja Ukrainasta.

TV1 tiistai 29.1. klo 20.00