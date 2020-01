Mikä saa pysymään yhdessä? Julkkisparit avaavat suhdettaan uudessa ohjelmassa

Siis että tälläinen kivi oli vielä kääntämättä sosiaalipornon alueella. No kun kyse on kuitenkin "pitkäaikaisista" suhteista, tiedä vaikka ohjelmaan saadaan ihan oikeita, tunnistettavia julkkiksia. Nykyään kun julkkiksiksi tunkee päivät päästään blokkaajia ja tubettajia joiden ansiot on lähinnä näiden itsensä tiedossa, ja mikä näiden kannalta kauheinta, eivät voi liikkua missään etteivätkö joutuisi valtaisan ihmisjoukon tunnistamaksi, vieläpä jopa töllisteltäväksi.