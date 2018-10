Mies juo hedelmöittymisjuhlissa muistin hukkaan – mitähän bileissä oikein tapahtui?

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Vaihtamalla paranee

★★★ Jos tyyli on hallussa, sopii huumoria kaivaa vaikka siittiöpurnukoista, kuten Josh Gordonin ja Will Speckin ”romanttisessa” komediassa. Lainausmerkit siksi, että rakkausasioita tärkeämpää on vanhemmaksi kasvamisen kuvaus. Jason Bateman osallistuu parhaan kaverinsa Jennifer Anistonin hedelmöittymisjuhliin, joissa juo itseltään muistin hukkaan. Myöhemmin osuvat vastaan nainen ja pieni poika, jossa on jotain tuttua. (USA 2010)

Liv tiistai 23.10. klo 22.00

Ratavartijan kaunis Inkeri

★★★ Joku näkee poutapilvessä Mikki Hiiren, toinen junan pumppaavissa männissä jotain pornahtavaa. Jälkimmäisiä tuumivat sensorit, jotka lätkäisivät Hannu Lemisen melodraamalle rangaistusveron. Ja olivat sikäli oikeassa, että inhimillisistä perustoimista on kyse. Ratavartijan vaimo Helena Kara ja veturinkuljettaja Erkki Viljos kohtaavat rakkauden ratapihalla. Kumara aviomies Eino Kaipainen kitkuttaa resiinalla perässä. (Suomi 1950)

TV1 tiistai 23.10. klo 13.20

White House Down

★★★ Nykyään on koko amerikkalainen presidentti-instituutio kovilla, mutta illan toimintajännärissä varjellaan vanhaan malliin yksittäistä presidenttiä. Terroristit hyökkäävät Valkoiseen taloon, kun tomera turvamies Channing Tatum on tyttärensä kanssa siellä turistikierroksella. Katastrofielokuvien spesialisti Roland Emmerich järjestää tiukat paikat, vaikkei maailmanloppu uhkaakaan. Presidenttinä puree hammasta Jamie Foxx. (USA 2013)

TV5 tiistai 23.10. klo 21.00